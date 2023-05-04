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Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день
Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день
Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:09
2023-05-04T16:09
2023-05-04T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК сообщало ранее о пяти обстрелах нескольких районов Горловки в четверг. Информация по пострадавшим пока не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Горловке