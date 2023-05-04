https://ria.ru/20230504/obstrel-1869702441.html

Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день

Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку шестой раз за день

Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:09

2023-05-04T16:09

2023-05-04T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК сообщало ранее о пяти обстрелах нескольких районов Горловки в четверг. Информация по пострадавшим пока не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато