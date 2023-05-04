https://ria.ru/20230504/obstrel-1869697718.html
Украинские военные обстреляли Владимировку
Украинские военные обстреляли Владимировку - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские военные обстреляли Владимировку
Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, расположенной примерно в 10 километрах от Угледара, сообщили в РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:49
2023-05-04T15:49
2023-05-04T15:49
специальная военная операция на украине
угледар
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Владимировке, расположенной примерно в 10 километрах от Угледара, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Владимировка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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угледар, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Владимировку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов натовского калибра по Владимировке