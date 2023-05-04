https://ria.ru/20230504/obstrel-1869682340.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:08

2023-05-04T15:08

2023-05-04T15:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Позже в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по Горловке выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато