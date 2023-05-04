https://ria.ru/20230504/obstrel-1869614514.html

В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле

В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле - РИА Новости, 04.05.2023

В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле

Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:02

2023-05-04T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

алчевск

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) разрушено два помещения мясоперерабатывающего цеха, а также повреждено остекление трех многоэтажных жилых домов". – говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ЛНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Алчевска со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту две ракеты из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869602698.html

алчевск

луганская народная республика

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin