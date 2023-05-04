https://ria.ru/20230504/obstrel-1869614514.html
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле - РИА Новости, 04.05.2023
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле
Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:02
2023-05-04T12:02
2023-05-04T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
алчевск
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) разрушено два помещения мясоперерабатывающего цеха, а также повреждено остекление трех многоэтажных жилых домов". – говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ЛНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Алчевска со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту две ракеты из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869602698.html
алчевск
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле из РСЗО HIMARS