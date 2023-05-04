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В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869614514.html
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле - РИА Новости, 04.05.2023
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле
Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:02
2023-05-04T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
алчевск
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) разрушено два помещения мясоперерабатывающего цеха, а также повреждено остекление трех многоэтажных жилых домов". – говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ЛНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Алчевска со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту две ракеты из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869602698.html
алчевск
луганская народная республика
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в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле

В Алчевске два помещения мясоперерабатывающего цеха разрушены при обстреле из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Два помещения мясоперерабатывающего цеха в Алчевске разрушены в результате обстрела населенного пункта из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) разрушено два помещения мясоперерабатывающего цеха, а также повреждено остекление трех многоэтажных жилых домов". – говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в четверг сообщало об обстреле Алчевска со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту две ракеты из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлчевскЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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