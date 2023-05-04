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ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов
Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:46
2023-05-04T11:46
2023-05-04T11:46
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Васильевка под огнём боевиков ВСУ. В данный момент этот небольшой городок подвергается обстрелу из тяжёлых видов вооружения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Увы, точно есть раненые", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: украинские войска ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, есть раненые