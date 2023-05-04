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ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869607962.html
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов
Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:46
2023-05-04T11:46
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Васильевка под огнём боевиков ВСУ. В данный момент этот небольшой городок подвергается обстрелу из тяжёлых видов вооружения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Увы, точно есть раненые", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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запорожская область
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происшествия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: украинские войска ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, есть раненые

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Васильевка под огнём боевиков ВСУ. В данный момент этот небольшой городок подвергается обстрелу из тяжёлых видов вооружения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Увы, точно есть раненые", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой
Вчера, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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