https://ria.ru/20230504/obstrel-1869607962.html

ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 04.05.2023

ВСУ ведут обстрел Васильевки в Запорожской области, заявил Рогов

Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:46

2023-05-04T11:46

2023-05-04T11:46

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Васильевка в Запорожской области подверглась украинскому обстрелу, есть раненые, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Васильевка под огнём боевиков ВСУ. В данный момент этот небольшой городок подвергается обстрелу из тяжёлых видов вооружения. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Увы, точно есть раненые", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины