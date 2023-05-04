Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
ВСУ за 50 минут обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.45 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 01.10 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Егоровка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра... 01.15 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 01.25 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Новосёловка Вторая: выпущено 3 снаряда калибром 122 миллиметра... 01.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.