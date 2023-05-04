Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
СЦКК: ВСУ за час выпустили по четырем населенным пунктам в ДНР 15 снарядов
© РИА НовостиПоследствия обстрела Ленинского района Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.55 - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Егоровка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 23.25 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра... 23.40 - населенный пункт Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 23.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.