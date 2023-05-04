https://ria.ru/20230504/obschenie-1869786520.html

Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто

Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто - РИА Новости, 04.05.2023

Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский общаются регулярно, но дата их очередного разговора пока неизвестна, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T21:28

2023-05-04T21:28

2023-05-04T21:28

в мире

сша

владимир зеленский

джо байден

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский общаются регулярно, но дата их очередного разговора пока неизвестна, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент Байден и Зеленский говорят регулярно и часто", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отметил, что пока не готов сообщить, когда у них состоится очередной разговор.

https://ria.ru/20230430/interes-1868790789.html

сша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, джон кирби