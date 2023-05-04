https://ria.ru/20230504/obschenie-1869786520.html
Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто
Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто - РИА Новости, 04.05.2023
Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский общаются регулярно, но дата их очередного разговора пока неизвестна, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:28
2023-05-04T21:28
2023-05-04T21:28
в мире
сша
владимир зеленский
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский общаются регулярно, но дата их очередного разговора пока неизвестна, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президент Байден и Зеленский говорят регулярно и часто", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отметил, что пока не готов сообщить, когда у них состоится очередной разговор.
https://ria.ru/20230430/interes-1868790789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, джон кирби
В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Джон Кирби
Белый дом заявил, что Байден и Зеленский общаются регулярно и часто
Белый дом: Байден и Зеленский общаются регулярно, но дата нового разговора пока неизвестна