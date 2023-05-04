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В школы Подмосковья направили 30 новых комплектов IT-оборудования - РИА Новости, 04.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:28 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/oborudovanie-1869779988.html
В школы Подмосковья направили 30 новых комплектов IT-оборудования
В школы Подмосковья направили 30 новых комплектов IT-оборудования - РИА Новости, 04.05.2023
В школы Подмосковья направили 30 новых комплектов IT-оборудования
В школы Московской области передали 30 комплектов современного оборудования. Благодаря им у учебных заведений появится беспроводной доступ в интернет, а также... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:28
2023-05-04T20:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В школы Московской области передали 30 комплектов современного оборудования. Благодаря им у учебных заведений появится беспроводной доступ в интернет, а также возможность открывать информационные сервисы. Об этом сообщил телеканал "360".Комплекты оборудования предоставили школам в Электростали, Власихе, Ленинском округе, Рузе и Серебряных Прудах.В рамках цифровизации образования в регионе разработали требования для IT-инфраструктуры.
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РИА Новости
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4.7
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В школы Подмосковья направили 30 новых комплектов IT-оборудования

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в компьютерном классе
Ученики в компьютерном классе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В школы Московской области передали 30 комплектов современного оборудования. Благодаря им у учебных заведений появится беспроводной доступ в интернет, а также возможность открывать информационные сервисы. Об этом сообщил телеканал "360".
Комплекты оборудования предоставили школам в Электростали, Власихе, Ленинском округе, Рузе и Серебряных Прудах.
В рамках цифровизации образования в регионе разработали требования для IT-инфраструктуры.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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