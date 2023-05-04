Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно
Ильский НПЗ в Краснодарском крае, куда ночью упали четыре беспилотника, работает штатно
© Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае работает в штатном режиме, последствия падения четырех беспилотников в ночь на четверг и последующего пожара ликвидированы.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
"Завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы. На текущий момент предприятие продолжает работать в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "КНГК-ИНПЗ".
Этой ночью атаке беспилотника также подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, огонь быстро погасили, работа предприятия не нарушена.