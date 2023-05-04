Рейтинг@Mail.ru
Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/npz-1869580367.html
Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно
Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно - РИА Новости, 04.05.2023
Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае работает в штатном режиме, последствия падения четырех беспилотников в ночь на четверг и последующего... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:23
2023-05-04T10:23
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869567464_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9148fbb0f2949784d793fb30ded68da6.jpg
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае работает в штатном режиме, последствия падения четырех беспилотников в ночь на четверг и последующего пожара ликвидированы. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. "Завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы. На текущий момент предприятие продолжает работать в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "КНГК-ИНПЗ". Этой ночью атаке беспилотника также подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, огонь быстро погасили, работа предприятия не нарушена.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869567464_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_2fe6ca95d2b91f9a5bcc482fb77e76d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно

Ильский НПЗ в Краснодарском крае, куда ночью упали четыре беспилотника, работает штатно

© Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
© Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае работает в штатном режиме, последствия падения четырех беспилотников в ночь на четверг и последующего пожара ликвидированы.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
"Завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы. На текущий момент предприятие продолжает работать в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "КНГК-ИНПЗ".
Этой ночью атаке беспилотника также подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, огонь быстро погасили, работа предприятия не нарушена.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
08:46
 
ПроисшествияВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала