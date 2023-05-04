https://ria.ru/20230504/npz-1869580367.html

Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно

Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно - РИА Новости, 04.05.2023

Ильский НПЗ на Кубани, на который упали беспилотники, работает штатно

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае работает в штатном режиме, последствия падения четырех беспилотников в ночь на четверг и последующего... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:23

2023-05-04T10:23

2023-05-04T10:23

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 мая - РИА Новости. Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае работает в штатном режиме, последствия падения четырех беспилотников в ночь на четверг и последующего пожара ликвидированы. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в четверг утром сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. "Завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы. На текущий момент предприятие продолжает работать в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "КНГК-ИНПЗ". Этой ночью атаке беспилотника также подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, огонь быстро погасили, работа предприятия не нарушена.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869556246.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край