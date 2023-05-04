https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869753423.html

Зеленский посетил военную базу в Нидерландах

Зеленский посетил военную базу в Нидерландах - РИА Новости, 04.05.2023

Зеленский посетил военную базу в Нидерландах

Владимир Зеленский посетил в четверг базу ВВС Нидерландов в городе Сустерберг, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Отмечается, что... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:40

2023-05-04T18:40

2023-05-04T18:40

в мире

нидерланды

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил в четверг базу ВВС Нидерландов в городе Сустерберг, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Отмечается, что Зеленский в сопровождении главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен посетил базу военно-воздушных сил в Сустерберге и пообщался с военнослужащими. Перед поездкой на базу Зеленского принял король Нидерландов Виллем-Александр. Как сообщал голландский журналист Менно Сварт, в четверг вечером Зеленский отправится в польский город Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев. Самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869599277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, владимир зеленский, украина