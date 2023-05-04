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Зеленский посетил военную базу в Нидерландах - РИА Новости, 04.05.2023
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18:40 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869753423.html
Зеленский посетил военную базу в Нидерландах
Зеленский посетил военную базу в Нидерландах - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский посетил военную базу в Нидерландах
Владимир Зеленский посетил в четверг базу ВВС Нидерландов в городе Сустерберг, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Отмечается, что... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:40
2023-05-04T18:40
в мире
нидерланды
владимир зеленский
украина
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил в четверг базу ВВС Нидерландов в городе Сустерберг, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Отмечается, что Зеленский в сопровождении главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен посетил базу военно-воздушных сил в Сустерберге и пообщался с военнослужащими. Перед поездкой на базу Зеленского принял король Нидерландов Виллем-Александр. Как сообщал голландский журналист Менно Сварт, в четверг вечером Зеленский отправится в польский город Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев. Самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
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в мире, нидерланды, владимир зеленский, украина
В мире, Нидерланды, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский посетил военную базу в Нидерландах

Нидерландское ТВ сообщило, что Зеленский посетил базу ВВС в Сустерберге

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил в четверг базу ВВС Нидерландов в городе Сустерберг, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Отмечается, что Зеленский в сопровождении главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен посетил базу военно-воздушных сил в Сустерберге и пообщался с военнослужащими.
Перед поездкой на базу Зеленского принял король Нидерландов Виллем-Александр.
Как сообщал голландский журналист Менно Сварт, в четверг вечером Зеленский отправится в польский город Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев.
Самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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