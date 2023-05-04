Зеленский посетил военную базу в Нидерландах
Нидерландское ТВ сообщило, что Зеленский посетил базу ВВС в Сустерберге
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский посетил в четверг базу ВВС Нидерландов в городе Сустерберг, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Отмечается, что Зеленский в сопровождении главы минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен посетил базу военно-воздушных сил в Сустерберге и пообщался с военнослужащими.
Перед поездкой на базу Зеленского принял король Нидерландов Виллем-Александр.
Как сообщал голландский журналист Менно Сварт, в четверг вечером Зеленский отправится в польский город Жешув, а оттуда сядет на поезд в Киев.
Самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол. Это его первый визит в эту страну в качестве главы украинского государства. В четверг Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александером де Кроо. Он также посетил в Гааге Международный уголовный суд (МУС) и выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.