https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869621777.html
МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине
МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине - РИА Новости, 04.05.2023
МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине
Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил в четверг глава МИД страны Вопке Хукстра. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:21
2023-05-04T12:21
2023-05-04T13:14
в мире
нидерланды
украина
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил в четверг глава МИД страны Вопке Хукстра."Нидерланды оказывали поддержку Украине все это время и продолжат это делать, в первую очередь - поставками оружия, потому что реальность жестока, и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя", - заявил Хукстра на выступлении в Гааге в четверг, где также присутствует Владимир Зеленский.Он добавил, что Нидерланды продолжат также гуманитарную помощь Украине и помогут в восстановлении страны. Трансляцию выступления ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды.В апреле стало известно, что Нидерланды вместе с Данией закупили для Украины 14 танков Leopard 2-A4. Как ожидается, они будут переданы Киеву в 2024 году. Ранее совместными усилиями они уже поставили Украине не менее 100 танков Leopard 1A5.Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3 тысячи шлемов и 2 тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера.В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot. Как сообщили 19 апреля в минобороны Украины, системы ПВО уже прибыли в страну.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина
В мире, Нидерланды, Украина
МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине
Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил в четверг глава МИД страны Вопке Хукстра.
"Нидерланды оказывали поддержку Украине все это время и продолжат это делать, в первую очередь - поставками оружия, потому что реальность жестока, и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя", - заявил Хукстра на выступлении в Гааге
в четверг, где также присутствует Владимир Зеленский
.
Он добавил, что Нидерланды продолжат также гуманитарную помощь Украине и помогут в восстановлении страны. Трансляцию выступления ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды.
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В апреле стало известно, что Нидерланды вместе с Данией
закупили для Украины 14 танков Leopard 2-A4. Как ожидается, они будут переданы Киеву
в 2024 году. Ранее совместными усилиями они уже поставили Украине не менее 100 танков Leopard 1A5.
Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3 тысячи шлемов и 2 тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера.
В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot. Как сообщили 19 апреля в минобороны Украины, системы ПВО уже прибыли в страну.
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