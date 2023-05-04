https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869621777.html

МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине

МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине - РИА Новости, 04.05.2023

МИД Нидерландов заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине

Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил в четверг глава МИД страны Вопке Хукстра. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:21

2023-05-04T12:21

2023-05-04T13:14

в мире

нидерланды

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96885/59/968855944_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0cc12586362be7936fe65522cfa884e3.jpg

ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил в четверг глава МИД страны Вопке Хукстра."Нидерланды оказывали поддержку Украине все это время и продолжат это делать, в первую очередь - поставками оружия, потому что реальность жестока, и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя", - заявил Хукстра на выступлении в Гааге в четверг, где также присутствует Владимир Зеленский.Он добавил, что Нидерланды продолжат также гуманитарную помощь Украине и помогут в восстановлении страны. Трансляцию выступления ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды.В апреле стало известно, что Нидерланды вместе с Данией закупили для Украины 14 танков Leopard 2-A4. Как ожидается, они будут переданы Киеву в 2024 году. Ранее совместными усилиями они уже поставили Украине не менее 100 танков Leopard 1A5.Нидерланды в 2022 году направили Киеву бронетранспортеры, 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 3 тысячи шлемов и 2 тысячи бронежилетов, 100 снайперских винтовок с боекомплектом, 400 гранатометов и два водолазных катера.В конце января Нидерланды объявили о намерении поставить Киеву две пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot. Как сообщили 19 апреля в минобороны Украины, системы ПВО уже прибыли в страну.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869613879.html

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, украина