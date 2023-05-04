https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869599277.html

Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным

Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным - РИА Новости, 04.05.2023

Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным

Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:09

2023-05-04T11:09

2023-05-04T14:06

в мире

нидерланды

амстердам

владимир зеленский

марк рютте

международный уголовный суд

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ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас назвала визит Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от участия во встрече с ним. "Четвертое мая. <...> Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Один день. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен. <…> Ранее на этой неделе я сообщила председателю палаты (представителей), что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", — говорится в публикации политика в Twitter.В Нидерландах 4 мая ежегодно чтят память гражданских лиц и военных, павших во Второй Мировой войне. Официальная церемония поминовения по традиции проходит на площади Дам в Амстердаме. На следующий день, 5 мая, в стране празднуют День освобождения от германской оккупации в 1940-1945 годах.Ранее сообщалось, что самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Газета Politico сообщала, что Зеленский также собирается посетить Международный уголовный суд в Гааге (МУС).

https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869449280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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