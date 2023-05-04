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Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным - РИА Новости, 04.05.2023
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11:09 04.05.2023 (обновлено: 14:06 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/niderlandy-1869599277.html
Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным
Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным - РИА Новости, 04.05.2023
Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным
Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:09
2023-05-04T14:06
в мире
нидерланды
амстердам
владимир зеленский
марк рютте
международный уголовный суд
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ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас назвала визит Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от участия во встрече с ним. "Четвертое мая. &lt;...&gt; Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Один день. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен. &lt;…&gt; Ранее на этой неделе я сообщила председателю палаты (представителей), что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", — говорится в публикации политика в Twitter.В Нидерландах 4 мая ежегодно чтят память гражданских лиц и военных, павших во Второй Мировой войне. Официальная церемония поминовения по традиции проходит на площади Дам в Амстердаме. На следующий день, 5 мая, в стране празднуют День освобождения от германской оккупации в 1940-1945 годах.Ранее сообщалось, что самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Газета Politico сообщала, что Зеленский также собирается посетить Международный уголовный суд в Гааге (МУС).
https://ria.ru/20230504/zelenskiy-1869546518.html
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в мире, нидерланды, амстердам, владимир зеленский, марк рютте, международный уголовный суд
В мире, Нидерланды, Амстердам, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Международный уголовный суд
Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным

Нидерландский политик ван дер Плас отказалась от участия во встрече с Владимиром Зеленским

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды
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ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас назвала визит Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от участия во встрече с ним.
"Четвертое мая. <...> Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Один день. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен. <…> Ранее на этой неделе я сообщила председателю палаты (представителей), что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", — говорится в публикации политика в Twitter.
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В Нидерландах 4 мая ежегодно чтят память гражданских лиц и военных, павших во Второй Мировой войне. Официальная церемония поминовения по традиции проходит на площади Дам в Амстердаме.
На следующий день, 5 мая, в стране празднуют День освобождения от германской оккупации в 1940-1945 годах.
Ранее сообщалось, что самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Газета Politico сообщала, что Зеленский также собирается посетить Международный уголовный суд в Гааге (МУС).
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В миреНидерландыАмстердамВладимир ЗеленскийМарк РюттеМеждународный уголовный суд
 
 
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