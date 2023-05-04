Нидерландский политик назвала визит Зеленского в страну неуместным
Нидерландский политик ван дер Плас отказалась от участия во встрече с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды
ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас назвала визит Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от участия во встрече с ним.
"Четвертое мая. <...> Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны. Один день. Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен. <…> Ранее на этой неделе я сообщила председателю палаты (представителей), что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", — говорится в публикации политика в Twitter.
В Нидерландах 4 мая ежегодно чтят память гражданских лиц и военных, павших во Второй Мировой войне. Официальная церемония поминовения по традиции проходит на площади Дам в Амстердаме.
На следующий день, 5 мая, в стране празднуют День освобождения от германской оккупации в 1940-1945 годах.
Ранее сообщалось, что самолет с Зеленским на борту в среду вечером приземлился в голландском аэропорту Схипхол, в четверг у него запланирована встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Газета Politico сообщала, что Зеленский также собирается посетить Международный уголовный суд в Гааге (МУС).