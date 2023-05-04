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Одеться ордынцем. Реконструктор раскрывает секрет исторического костюма

Одеться ордынцем. Реконструктор раскрывает секрет исторического костюма - РИА Новости, 04.05.2023

Одеться ордынцем. Реконструктор раскрывает секрет исторического костюма

Сегодня в России растет популярность фестивалей и клубов исторической реконструкции. Участники таких клубов должны не только хорошо разбираться в истории, но и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:00

2023-05-04T09:00

2023-05-04T09:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сегодня в России растет популярность фестивалей и клубов исторической реконструкции. Участники таких клубов должны не только хорошо разбираться в истории, но и уметь сделать себе одежду и доспехи избранного исторического периода и региона. Какой была одежда жителей Золотой Орды времен Куликовской битвы? Насколько сложно ее воспроизвести сегодня неспециалисту? Об этом рассказала эксперт по историческому костюму, участница клубов исторической реконструкции "Золотой дракон" и "СиринЪ" Елена Журавлева.– Елена Владимировна, как давно вы занимаетесь исторической реконструкцией?– Уже больше 10 лет. Первый раз я приняла участие в военно-историческом фестивале "Куликово поле" в 2013 году. Я создаю ордынские костюмы себе и друзьям. Чтобы собрать даже минимальный комплект, самый простой и удобный, мы с коллегами по клубам изучаем исторические источники, сопоставляем всю доступную нам информацию, стараясь не упустить ни одной детали. При подборе тканей и их рисунка мы ориентируемся на археологические находки времен Золотой Орды, которых сохранилось достаточно много.– Какие используются ткани при создании ордынского костюма?– В основном это шелк, хлопок и войлок для теплой одежды. Археология дает понимание, что использовались дорогие, необычные ткани, на современный взгляд – плотный хлопок, плотный шелк с ярким рисунком. Часто шелк декорировался набойкой – это такой способ нанесения рисунка на ткань с помощью краски и деревянного штампа.К слову, русский исторический костюм шить гораздо легче ордынского, так как его крой проще, в основе деталей лежат простейшие геометрические фигуры – квадраты и прямоугольники. Лен более доступен в продаже, значительно дешевле шелка. А вот хлопок, который по переплетению и цвету соответствует историческим образцам, сегодня не так доступен, в основном продается более тонкий или не подходящий по составу материал с добавлением синтетических волокон.Для наших целей подходят домоткань (полотно, сотканное на ручных ткацких станах) и другие ткани, созданные на основе археологических находок. Мастера создают их из нитей, тщательно подобранных по толщине и составу, с использованием технологий ткачества XIII–XIV веков.– Каким был ордынский костюм в эпоху Куликовской битвы?– Костюм был довольно сложным по крою, состоял из нескольких рубашек, халатов и таким образом идеально подходил к климатическим условиям. И в женском, и в мужском костюме был аналог современного нижнего белья – это рубашка с длинными рукавами и штаны, до колен у женщин и до щиколоток – у мужчин.На Руси на "куликовский" период женских штанов не зафиксировано, а вот для Золотой Орды это было в порядке вещей, поскольку ордынские женщины, будучи представительницами кочевых племен, ездили на лошадях.На белье надевался нижний халат или даже несколько одеяний разного кроя. Это могли быть и халаты, и кафтаны с осевым разрезом и короткими рукавами. Один из вариантов нижнего халата – с запахом, отрезной по талии, полотнища юбки собраны на талии крупными складками. Еще один вариант – цельнокроеный, трапециевидной формы, по юаньской моде.В женской одежде кафтанчик с коротким рукавом шился до колена или немного выше. Археология сохранила такие одежды из шелка, на шелковой же подкладке. У мужчин аналогичная вещь могла быть более короткой, практически по бедра. Женский и мужской костюмы отличались, кроме длины, отделкой, при этом имея схожий крой.Халаты по бокам завязывались лентами, сшитыми из шелковой ткани; кафтаны застегивались на пуговицы – для этого из полосок шелка изготавливался шнур, и из него формировался узелок круглой формы. Пуговицы и крючки могли быть металлическими, например из серебра – это говорило о статусе их владельца. На ноги надевались кожаные сапоги, голенища были интересной формы, с выемкой посередине, и часто украшались шелковыми шнурами.Мужской костюм шился в основном из одной ткани. Женские верхние халаты могли быть сшиты из нескольких тканей и быть двух- или трехцветными. Они отличались от мужских в первую очередь отделкой, которая была более широкой и цветастой. Кроме того, мужские и женские халаты различались складками: у первых складки были мелкими и бантовыми, у вторых – крупными и плоскими.– Какими были головные уборы?– У женщин, на мой взгляд, самым интересным был богато украшенный статусный головной убор под названием "бокка"; в его основе лежит берестяной каркас, который называют "сапожок" – он имеет форму широкой трубки с носиком. В профиль он похож на уточку или гуся со сложенными крыльями; считалось, что птица – один из самых благоприятных символов для женщин, символ семьи, материнства.Нижняя шапочка играла функцию основы, помогая закрепить всю конструкцию с помощью шелковых лент. Верхняя шапочка была тоже шелковой, на шелковой же подкладке; края подворачивались и закреплялись на затылке бантами из шелковых лент или пуговицами, под шею спускались богато декорированные бисером и жемчугом ленты.Также встречаются головные уборы менее изысканной формы. В основе их кроя – прямоугольник, но простота конструкции компенсировалась красивыми ленточками с кисточками, которые располагались на затылке. Носить такие "шляпки" можно было по-разному: застегнуть либо под подбородком, либо на затылке.У мужчин были похожие шапочки, в основе которых лежали также простые геометрические фигуры, но края могли быть скругленными. Кроме того, на многих исторических миниатюрах можно увидеть мужские шляпы с полями. Подобные головные уборы известны и по археологическим источникам. Они имели довольно жесткую форму.– Какие украшения были у ордынцев?– Женщины носили кольца, крупные и яркие бусы из стекла и камней, серьги из жемчуга – в них жемчужины закреплялись с помощью золотой или медной проволоки. Среди находок встречаются шпильки для волос. К сожалению, у нас нет точной информации о прическах ордынских женщин. По средневековым изображениям можно понять, как дамы той поры носили косы в сочетании с известными нам головными уборами. Более сложные прически со шпильками мы заимствуем из соседнего региона, по китайской моде.Мужчины носили пояса с металлическими бляшками, к поясу подвешивали ножи, кошельки, поясные наборы, кольца. Могли носить серьгу. И даже, представьте, плели косички!– Как современные реконструкторы справляются с изготовлением сложных ордынских костюмов?– Специалистов по пошиву исторического костюма действительно не так много. Дело в том, что клубов по Золотой Орде тоже немного, вдобавок не все реконструкторы шьют, а начинающие и вовсе создают комплект с нуля. Поначалу ребята пробуют самые простые вещи, технология изготовления которых понятна и отработана. Более сложные предметы одежды самим делать необязательно, можно заказать у мастеров.Я видела, что реконструкторы часто шьют как получится: например, не всем удается выровнять низ изделия, хотя исторически низ халатов всегда был ровным, несмотря на боковые складки. И нужно найти нужную линию для скругления нижних уголков.Реконструкция для большинства людей, несомненно, просто хобби, но так кажется лишь на первый взгляд, ведь это точная работа над костюмом и бытом и эксперименты, основанные на подробном изучении исторических материалов. А для того чтобы применить полученный опыт на деле, существуют по-настоящему серьезные фестивали, с системой допуска, с паспортами костюмов.Реконструкция – это не только про интересный отдых, который можно получить, просто взяв кольчугу напрокат. Реконструкция – это интерес к истории и в целом стиль жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, тульская область, история