https://ria.ru/20230504/natsproekt-1869580926.html
Школу искусств начали возводить в Липецкой области по нацпроекту
Школу искусств начали возводить в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 04.05.2023
Школу искусств начали возводить в Липецкой области по нацпроекту
Строительство детской школы искусств началось в поселке Лев Толстой Липецкой области; возведение объекта стало возможным благодаря нацпроекту "Культура",... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:27
2023-05-04T10:27
2023-05-04T10:27
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Строительство детской школы искусств началось в поселке Лев Толстой Липецкой области; возведение объекта стало возможным благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что новую школу искусств возведут на месте бывшего детского сада, где была проведена реконструкция. Там был оставлен фундамент. Сейчас строители проводят работы по утеплению фундамента здания и монтажа перекрытий первого этажа школы. Она будет трехэтажная. В школе разместятся кабинеты для занятия музыкой, концертный и хореографические залы.По словам Артамонова, благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок."Эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230503/posevy-1869363655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Строительство детской школы искусств началось в поселке Лев Толстой Липецкой области; возведение объекта стало возможным благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что новую школу искусств возведут на месте бывшего детского сада, где была проведена реконструкция. Там был оставлен фундамент. Сейчас строители проводят работы по утеплению фундамента здания и монтажа перекрытий первого этажа школы. Она будет трехэтажная. В школе разместятся кабинеты для занятия музыкой, концертный и хореографические залы.
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По словам Артамонова
, благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок.
"Эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – отметил Артамонов.