https://ria.ru/20230504/narusheniya-1869712000.html

В Подмосковье выявили около 1500 нарушений в содержании дворов в апреле

В Подмосковье выявили около 1500 нарушений в содержании дворов в апреле - РИА Новости, 04.05.2023

В Подмосковье выявили около 1500 нарушений в содержании дворов в апреле

Внештатные сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля выявили почти 1,5 тысячи нарушений в содержании... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:52

2023-05-04T16:52

2023-05-04T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Внештатные сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля выявили почти 1,5 тысячи нарушений в содержании дворов, говорится в сообщении пресс-службы ГУСТ.Внештатными инспекторами ведомства являются жители Подмосковья, прошедшие обучение по мониторингу чистоты дворовых и общественных территорий в городских округах региона. При выявлении дефектов инспектора заносят данные в мобильное приложение АИС МДП на платформе Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры."В апреле внештатные инспекторы ГУСТ выявили 1431 нарушение в содержании территорий 13 городских округов Подмосковья", - говорится в сообщении.Больше всего нарушений выявлено на территории Богородского городского округа Подмосковья – 489 дефектов. Наибольшее количество замечаний в апреле касалось некачественной уборки мусора.

https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822946907.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)