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В Подмосковье выявили около 1500 нарушений в содержании дворов в апреле
В Подмосковье выявили около 1500 нарушений в содержании дворов в апреле - РИА Новости, 04.05.2023
В Подмосковье выявили около 1500 нарушений в содержании дворов в апреле
Внештатные сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля выявили почти 1,5 тысячи нарушений в содержании... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:52
2023-05-04T16:52
2023-05-04T16:52
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Внештатные сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля выявили почти 1,5 тысячи нарушений в содержании дворов, говорится в сообщении пресс-службы ГУСТ.Внештатными инспекторами ведомства являются жители Подмосковья, прошедшие обучение по мониторингу чистоты дворовых и общественных территорий в городских округах региона. При выявлении дефектов инспектора заносят данные в мобильное приложение АИС МДП на платформе Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры."В апреле внештатные инспекторы ГУСТ выявили 1431 нарушение в содержании территорий 13 городских округов Подмосковья", - говорится в сообщении.Больше всего нарушений выявлено на территории Богородского городского округа Подмосковья – 489 дефектов. Наибольшее количество замечаний в апреле касалось некачественной уборки мусора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Внештатные сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля выявили почти 1,5 тысячи нарушений в содержании дворов, говорится в сообщении пресс-службы ГУСТ.
Внештатными инспекторами ведомства являются жители Подмосковья, прошедшие обучение по мониторингу чистоты дворовых и общественных территорий в городских округах региона. При выявлении дефектов инспектора заносят данные в мобильное приложение АИС МДП на платформе Системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
"В апреле внештатные инспекторы ГУСТ выявили 1431 нарушение в содержании территорий 13 городских округов Подмосковья", - говорится в сообщении.
Больше всего нарушений выявлено на территории Богородского городского округа Подмосковья
– 489 дефектов. Наибольшее количество замечаний в апреле касалось некачественной уборки мусора.
Жители Подмосковья выбрали дворы для благоустройства