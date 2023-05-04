https://ria.ru/20230504/napadenie-1869786126.html
Посольство России подтвердило нападение на члена делегации на саммите ПАЧЭС
Посольство России подтвердило нападение на члена делегации на саммите ПАЧЭС - РИА Новости, 04.05.2023
Посольство России подтвердило нападение на члена делегации на саммите ПАЧЭС
Посольство РФ в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T21:18
2023-05-04T21:18
2023-05-04T21:18
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского коллегу на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), он проходит медобследование, ему оказана консульская помощь. Ранее в четверг источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита ПАЧЭС в Анкаре. "На члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации. Находится в больнице, где проходит необходимое обследование. Ему оказана консульская помощь. Внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю. Выражаем надежду на то, что виновные понесут заслуженное наказание", - заявила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.
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В мире, Россия, Анкара (провинция), ПАЧЭС, Турция, Украина
Посольство России подтвердило нападение на члена делегации на саммите ПАЧЭС
Посольство в Анкаре подтвердило нападение на российского делегата на саммите ПАЧЭС