https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ
Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ
К иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, об этом заявил бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:39
2023-05-04T07:39
2023-05-04T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
польша
мария захарова
бундесвер германии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. К иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, об этом заявил бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online."Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии. Можно во многом обвинять немецких военных, но управление в Германии на очень высоком уровне. Украинцы же, наоборот, слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", — сказал он.Краценберг также пожаловался на "мизерное жалование" и невозможность оспорить решение командования из-за незнания языка. При этом он отметил, что командиры видят в наемниках лишь пушечное мясо. Многие из тех, кто представлялся спецназовцами или снайперами, никогда не служили в армии, врали также и командиры, зачастую для того чтобы прикрыть свои ошибки, добавил он.На вопрос журналиста о фактах расстрела украинскими боевиками российских военнопленных, Краценберг ответил утвердительно.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230501/podtverzhdenie-1869029114.html
https://ria.ru/20230420/naemnik-1866610319.html
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Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ
Немецкий экс-наемник Краценберг: ВСУ используют иностранцев в качестве пушечного мяса