https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ

Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023

Сбежавший с Украины немецкий наемник обрушился с критикой на ВСУ

К иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, об этом заявил бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:39

2023-05-04T07:39

2023-05-04T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

польша

мария захарова

бундесвер германии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. К иностранным бойцам на Украине относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим, об этом заявил бывший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу t-online."Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии. Можно во многом обвинять немецких военных, но управление в Германии на очень высоком уровне. Украинцы же, наоборот, слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", — сказал он.Краценберг также пожаловался на "мизерное жалование" и невозможность оспорить решение командования из-за незнания языка. При этом он отметил, что командиры видят в наемниках лишь пушечное мясо. Многие из тех, кто представлялся спецназовцами или снайперами, никогда не служили в армии, врали также и командиры, зачастую для того чтобы прикрыть свои ошибки, добавил он.На вопрос журналиста о фактах расстрела украинскими боевиками российских военнопленных, Краценберг ответил утвердительно.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230501/podtverzhdenie-1869029114.html

https://ria.ru/20230420/naemnik-1866610319.html

украина

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, польша, мария захарова, бундесвер германии, вооруженные силы украины