https://ria.ru/20230504/motoprobeg-1869795344.html
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2023
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом
Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:32
2023-05-04T23:32
2023-05-04T23:40
в мире
словакия
чехия
день победы
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы почтить память павших героев, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях. Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам в честь погибших солдат. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о красноармейцах. Словакия отмечает День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране государственным праздником и выходным днем.
https://ria.ru/20220509/bratislava-1787675730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, чехия, день победы
В мире, Словакия, Чехия, День Победы
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом
Словацкие байкеры организовали мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом