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В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2023
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23:32 04.05.2023 (обновлено: 23:40 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/motoprobeg-1869795344.html
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2023
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом
Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T23:32
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в мире
словакия
чехия
день победы
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы почтить память павших героев, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях. Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам в честь погибших солдат. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о красноармейцах. Словакия отмечает День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране государственным праздником и выходным днем.
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в мире, словакия, чехия, день победы
В мире, Словакия, Чехия, День Победы
В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом

Словацкие байкеры организовали мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом

© Pixabay / jandzurГород Тренчин, Словакия
Город Тренчин, Словакия - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Pixabay / jandzur
Город Тренчин, Словакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы почтить память павших героев, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях.
«
"Начинается наш пробег, посвященный героям Второй мировой войны", - говорится в видеообращении объединения.
Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам в честь погибших солдат.
На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о красноармейцах.
Словакия отмечает День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране государственным праздником и выходным днем.
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