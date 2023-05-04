https://ria.ru/20230504/motoprobeg-1869795344.html

В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом

В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2023

В Словакии начался мотопробег, посвященный Дню победы над фашизмом

Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:32

2023-05-04T23:32

2023-05-04T23:40

в мире

словакия

чехия

день победы

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БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в четверг отправились в мотопробег в преддверии Дня победы над фашизмом по городам Чехии и Словакии, чтобы почтить память павших героев, сообщили байкеры на своих страницах в социальных сетях. Мото- и автопробег продлится до 8 мая включительно, его участники планируют посетить порядка шести населенных пунктов в Чехии и больше 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам в честь погибших солдат. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о красноармейцах. Словакия отмечает День победы над фашизмом 8 мая, он является в стране государственным праздником и выходным днем.

https://ria.ru/20220509/bratislava-1787675730.html

словакия

чехия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, чехия, день победы