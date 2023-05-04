https://ria.ru/20230504/mostransavto-1869629538.html

"Мострансавто" подготовило автобусный парк к летнему сезону в Подмосковье

"Мострансавто" подготовило автобусный парк к летнему сезону в Подмосковье - РИА Новости, 04.05.2023

"Мострансавто" подготовило автобусный парк к летнему сезону в Подмосковье

Автобусный парк АО "Мострансавто" полностью готов к весенне-летнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Московской области. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:49

2023-05-04T12:49

2023-05-04T12:49

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Автобусный парк АО "Мострансавто" полностью готов к весенне-летнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Московской области.АО "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Работы по сезонному обслуживанию подвижного состава проходили с марта по конец апреля. В рамках ТО особое внимание уделялось обслуживанию и поддержанию исправного состояния систем вентиляции и кондиционирования салонов, а также работоспособности тормозной системы, световой сигнализации, фар, исправности освещения салона, стеклоочистителей, стеклоомывателей и др."Техническая служба АО "Мострансавто" завершила подготовку 4,5 тысячи автобусов различного класса к весенне-летнему периоду.Кроме того, во всех автобусах была проведена генеральная уборка, а также проверка по чек-листу по соответствующему регламенту выхода на линию общественного транспорта Подмосковья.

https://ria.ru/20230504/rekonstruktsiya-1869622505.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

мострансавто, московская область (подмосковье)