https://ria.ru/20230504/moskva-1870798111.html

Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы

Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы - РИА Новости, 10.05.2023

Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы

Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-04T14:45

2023-05-04T14:45

2023-05-10T14:51

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Водолазы-спасатели продолжают обследование дна водоемов в местах отдыха с возможностью купания. Специалисты извлекают из воды крупный мусор, осматривают береговые линии", - говорится в сообщении. Добавляется, что непосредственно перед началом купального сезона проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона. "Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Под контролем - вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230502/moskva-1869057901.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва