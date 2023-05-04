https://ria.ru/20230504/moskva-1870798111.html
Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы
Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы - РИА Новости, 10.05.2023
Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы
Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-04T14:45
2023-05-04T14:45
2023-05-10T14:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731953340_0:112:2652:1604_1920x0_80_0_0_72be3d3d32bd0ebf1053df3066952c55.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Водолазы-спасатели продолжают обследование дна водоемов в местах отдыха с возможностью купания. Специалисты извлекают из воды крупный мусор, осматривают береговые линии", - говорится в сообщении. Добавляется, что непосредственно перед началом купального сезона проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона. "Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Под контролем - вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230502/moskva-1869057901.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731953340_10:0:2299:1717_1920x0_80_0_0_078bc7e9e0b397f5134e95a02ddda582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Водолазы-спасатели продолжают обследование дна водоемов в местах отдыха с возможностью купания. Специалисты извлекают из воды крупный мусор
, осматривают береговые линии", - говорится в сообщении.
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве
Добавляется, что непосредственно перед началом купального сезона проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона.
"Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Под контролем - вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы", - говорится в публикации.