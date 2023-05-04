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Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы - РИА Новости, 10.05.2023
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14:45 04.05.2023 (обновлено: 14:51 10.05.2023)
https://ria.ru/20230504/moskva-1870798111.html
Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы
Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы - РИА Новости, 10.05.2023
Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы
Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-04T14:45
2023-05-10T14:51
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Водолазы-спасатели продолжают обследование дна водоемов в местах отдыха с возможностью купания. Специалисты извлекают из воды крупный мусор, осматривают береговые линии", - говорится в сообщении. Добавляется, что непосредственно перед началом купального сезона проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона. "Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Под контролем - вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы", - говорится в публикации.
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Специалисты продолжают обследование дна водоемов Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВодолазное обследование пляжа в Серебряном Бору
Водолазное обследование пляжа в Серебряном Бору - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Водолазное обследование пляжа в Серебряном Бору
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Водолазы-спасатели продолжают обследование дна столичных водоемов перед началом купального сезона, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Водолазы-спасатели продолжают обследование дна водоемов в местах отдыха с возможностью купания. Специалисты извлекают из воды крупный мусор, осматривают береговые линии", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что непосредственно перед началом купального сезона проведут повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование дна запланировано в середине купального сезона.
"Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост. Под контролем - вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы", - говорится в публикации.
 
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