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Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:52 04.05.2023 (обновлено: 14:50 10.05.2023)
https://ria.ru/20230504/moskva-1870786856.html
Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве
Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве - РИА Новости, 10.05.2023
Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве
Парк 40-летия ВЛКСМ, Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр начали благоустраивать и обновлять в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-04T07:52
2023-05-10T14:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Парк 40-летия ВЛКСМ, Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр начали благоустраивать и обновлять в Москве, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. "Начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ. Он находится на пересечении проспектов Вернадского, Университетского и Ломоносовского, а также улицы Николая Коперника", - написал Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, планируется отреставрировать сохранившиеся и воссоздать утраченные скульптурные композиции, восстановить три фонтана и обустроить и восстановить цветники. Кроме того, обустраивается Воробьевская набережная и Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Уже выполнено около четверти работ. Уточняется, что на Воробьёвской набережной будут двухсторонняя велороллерная трасса и беговая дорожка. Также будут обновлены тротуары вдоль набережной, для вечерних прогулок сделают ландшафтную подсветку. На Аллее Славы запланированы зелёные зоны с лавочками и качелями, площадки для паркура и игры в петанк.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин

Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ
Благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Парк 40-летия ВЛКСМ, Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр начали благоустраивать и обновлять в Москве, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
"Начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ. Он находится на пересечении проспектов Вернадского, Университетского и Ломоносовского, а также улицы Николая Коперника", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
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По словам мэра, планируется отреставрировать сохранившиеся и воссоздать утраченные скульптурные композиции, восстановить три фонтана и обустроить и восстановить цветники.
Кроме того, обустраивается Воробьевская набережная и Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Уже выполнено около четверти работ.
Уточняется, что на Воробьёвской набережной будут двухсторонняя велороллерная трасса и беговая дорожка. Также будут обновлены тротуары вдоль набережной, для вечерних прогулок сделают ландшафтную подсветку. На Аллее Славы запланированы зелёные зоны с лавочками и качелями, площадки для паркура и игры в петанк.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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