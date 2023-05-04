https://ria.ru/20230504/moskva-1870786856.html

Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве

Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве - РИА Новости, 10.05.2023

Парк 40-летия ВЛКСМ и Воробьевскую набережную начали обновлять в Москве

Парк 40-летия ВЛКСМ, Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр начали благоустраивать и обновлять в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-04T07:52

2023-05-04T07:52

2023-05-10T14:50

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Парк 40-летия ВЛКСМ, Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр начали благоустраивать и обновлять в Москве, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. "Начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ. Он находится на пересечении проспектов Вернадского, Университетского и Ломоносовского, а также улицы Николая Коперника", - написал Собянин в своем телеграм-канале. По словам мэра, планируется отреставрировать сохранившиеся и воссоздать утраченные скульптурные композиции, восстановить три фонтана и обустроить и восстановить цветники. Кроме того, обустраивается Воробьевская набережная и Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Уже выполнено около четверти работ. Уточняется, что на Воробьёвской набережной будут двухсторонняя велороллерная трасса и беговая дорожка. Также будут обновлены тротуары вдоль набережной, для вечерних прогулок сделают ландшафтную подсветку. На Аллее Славы запланированы зелёные зоны с лавочками и качелями, площадки для паркура и игры в петанк.

https://ria.ru/20230503/kollektory-1869348776.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин