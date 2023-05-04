https://ria.ru/20230504/missiya-1869790837.html

Пашинян признал, что миссия ЕС в Армении не даст гарантий безопасности

Пашинян признал, что миссия ЕС в Армении не даст гарантий безопасности - РИА Новости, 04.05.2023

Пашинян признал, что миссия ЕС в Армении не даст гарантий безопасности

Наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения внимания международного сообщества, заявил премьер-министр Никол РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T22:26

2023-05-04T22:26

2023-05-04T22:26

в мире

армения

никол пашинян

евросоюз

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

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ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Наблюдательная миссия ЕС в Армении не гарантирует безопасность, однако она важна с точки зрения внимания международного сообщества, заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений. Его выступление транслировало Общественное телевидение Армении. "Решение пригласить в Армению мониторинговую миссию ЕС было непростым, поскольку она не дает гарантий безопасности, но может создать вызовы. С другой стороны, для нас важно удерживать внимание международного сообщества на регионе Южного Кавказа, потому что это внимание полностью сосредоточено на Украине", - сказал Пашинян. Он также заявил о нестабильном положении Армении. "Многие на Западе думают, что мы прокcи-правительство России, а на Востоке считают, что мы проводим прозападную политику", - заявил премьер. По его словам, "соседи Армении" на Западе утверждают, что Ереван является близким союзником России и призывают поступать с армянской стороной так же как с Россией, а в Москве уверяют, что премьер Армении тесно сотрудничает с ЕС, "это создает возможности для агрессивной политики в отношении Армении со стороны соседей".

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852602902.html

https://ria.ru/20230210/es-1851299983.html

армения

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в мире, армения, никол пашинян, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан