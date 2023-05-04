https://ria.ru/20230504/miny-1869722358.html

В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны

В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны - РИА Новости, 04.05.2023

В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны

Сотрудники полиции обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны в заброшенном подвале в деревне Березовка Орловской области, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:07

2023-05-04T17:07

2023-05-04T17:47

происшествия

орловская область

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны в заброшенном подвале в деревне Березовка Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. "В Свердловском районе Орловской области сотрудники полиции в заброшенном погребе обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, проводится проверка", - говорится в сообщении. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были выявлены в результате проведения оперативно-профилактической операции "Арсенал". Их обнаружили в заброшенном погребе дома, хозяин которого умер несколько лет назад. Боеприпасы были изъяты и уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, сообщает полиция.

https://ria.ru/20230504/taynik-1869612441.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, орловская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)