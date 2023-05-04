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В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны - РИА Новости, 04.05.2023
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17:07 04.05.2023 (обновлено: 17:47 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/miny-1869722358.html
В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны
В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны - РИА Новости, 04.05.2023
В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны
Сотрудники полиции обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны в заброшенном подвале в деревне Березовка Орловской области, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:07
2023-05-04T17:47
происшествия
орловская область
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны в заброшенном подвале в деревне Березовка Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. "В Свердловском районе Орловской области сотрудники полиции в заброшенном погребе обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, проводится проверка", - говорится в сообщении. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были выявлены в результате проведения оперативно-профилактической операции "Арсенал". Их обнаружили в заброшенном погребе дома, хозяин которого умер несколько лет назад. Боеприпасы были изъяты и уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, сообщает полиция.
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происшествия, орловская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Орловская область, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Орловской области у давно умершего мужчины нашли 140 мин времен войны

Полиция нашла в Орловской области в доме давно умершего мужчины 140 мин времен войны

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны в заброшенном подвале в деревне Березовка Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
"В Свердловском районе Орловской области сотрудники полиции в заброшенном погребе обнаружили 140 минометных мин времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, проводится проверка", - говорится в сообщении.
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были выявлены в результате проведения оперативно-профилактической операции "Арсенал". Их обнаружили в заброшенном погребе дома, хозяин которого умер несколько лет назад. Боеприпасы были изъяты и уничтожены при содействии сотрудников ОМОН Росгвардии, сообщает полиция.
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ПроисшествияОрловская областьОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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