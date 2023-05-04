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Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть - РИА Новости, 04.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:22 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/metalloinstrument-1869511234.html
Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть
Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть - РИА Новости, 04.05.2023
Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть
Столичный завод по производству металлообрабатывающего инструмента в первом квартале 2023 года увеличил объем выпуска на 28% к аналогичному прошлогоднему... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:22
2023-05-04T07:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
россия
технологии
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичный завод по производству металлообрабатывающего инструмента в первом квартале 2023 года увеличил объем выпуска на 28% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Локальные заводы успешно решают задачи по замещению на рынке продукции, которую раньше поставляли зарубежные компании. Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе-марте этого года на 28% в стоимостном выражении. В этом году в связи с ростом количества заказов компания планирует нарастить объем выпуска на 20%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Московский инструментальный завод (МИЗ) был создан в 1919 году, став первым таким предприятием в России. Его заказчиками являются предприятия машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубные заводы, компании нефтегазового сектора."Решения, разрабатываемые специалистами завода при проектировании инструмента, на постоянной основе помогают предприятиям заказчиков увеличивать выпуск продукции и сокращать издержки. В прошлом году завод взял курс на импортозамещение. Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции есть полные аналоги изделий мировых лидеров инструментальной промышленности. Качество выпускаемых товаров соответствует, а по некоторым параметрам превосходит качество зарубежных", – сказал генеральный директор компании Андрей Царегородцев.
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владислав овчинский, россия, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Россия, Технологии

Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть
Столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичный завод по производству металлообрабатывающего инструмента в первом квартале 2023 года увеличил объем выпуска на 28% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Локальные заводы успешно решают задачи по замещению на рынке продукции, которую раньше поставляли зарубежные компании. Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе-марте этого года на 28% в стоимостном выражении. В этом году в связи с ростом количества заказов компания планирует нарастить объем выпуска на 20%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Московский инструментальный завод (МИЗ) был создан в 1919 году, став первым таким предприятием в России. Его заказчиками являются предприятия машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубные заводы, компании нефтегазового сектора.
"Решения, разрабатываемые специалистами завода при проектировании инструмента, на постоянной основе помогают предприятиям заказчиков увеличивать выпуск продукции и сокращать издержки. В прошлом году завод взял курс на импортозамещение. Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции есть полные аналоги изделий мировых лидеров инструментальной промышленности. Качество выпускаемых товаров соответствует, а по некоторым параметрам превосходит качество зарубежных", – сказал генеральный директор компании Андрей Царегородцев.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийРоссияТехнологии
 
 
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