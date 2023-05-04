https://ria.ru/20230504/metalloinstrument-1869511234.html

Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть

Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть - РИА Новости, 04.05.2023

Овчинский: столичный завод нарастил выпуск металлоинструмента на четверть

Столичный завод по производству металлообрабатывающего инструмента в первом квартале 2023 года увеличил объем выпуска на 28% к аналогичному прошлогоднему... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T07:22

2023-05-04T07:22

2023-05-04T07:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

россия

технологии

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Столичный завод по производству металлообрабатывающего инструмента в первом квартале 2023 года увеличил объем выпуска на 28% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Локальные заводы успешно решают задачи по замещению на рынке продукции, которую раньше поставляли зарубежные компании. Так, столичное предприятие по производству высокоточного металлообрабатывающего инструмента увеличило выпуск в январе-марте этого года на 28% в стоимостном выражении. В этом году в связи с ростом количества заказов компания планирует нарастить объем выпуска на 20%", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Московский инструментальный завод (МИЗ) был создан в 1919 году, став первым таким предприятием в России. Его заказчиками являются предприятия машиностроительной отрасли, авиа- и двигателестроения, трубные заводы, компании нефтегазового сектора."Решения, разрабатываемые специалистами завода при проектировании инструмента, на постоянной основе помогают предприятиям заказчиков увеличивать выпуск продукции и сокращать издержки. В прошлом году завод взял курс на импортозамещение. Сегодня в ассортименте выпускаемой продукции есть полные аналоги изделий мировых лидеров инструментальной промышленности. Качество выпускаемых товаров соответствует, а по некоторым параметрам превосходит качество зарубежных", – сказал генеральный директор компании Андрей Царегородцев.

https://ria.ru/20230428/kabel-1868326645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, россия, технологии