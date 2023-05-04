https://ria.ru/20230504/marafon-1869583252.html

В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей

В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей - РИА Новости, 04.05.2023

В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей

В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:38

2023-05-04T10:38

2023-05-04T10:38

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России.Артамонов отметил, что культурный марафон продлится до 29 мая. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении "Липецкая Земля" и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона."Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230504/natsproekt-1869580926.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов