https://ria.ru/20230504/marafon-1869583252.html
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей - РИА Новости, 04.05.2023
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей
В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:38
2023-05-04T10:38
2023-05-04T10:38
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869583484_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_2375a81ba1e5b59b5bc7666961958a57.jpg
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России.Артамонов отметил, что культурный марафон продлится до 29 мая. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении "Липецкая Земля" и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона."Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230504/natsproekt-1869580926.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869583484_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_af1c25ff0c88b0048368aa79c0c61b0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России
.
Школу искусств начали возводить в Липецкой области по нацпроекту
Артамонов отметил, что культурный марафон продлится до 29 мая. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении "Липецкая Земля" и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона.
"Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят", – отметил Артамонов.