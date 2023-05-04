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В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей - РИА Новости, 04.05.2023
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Липецкая область
 
10:38 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/marafon-1869583252.html
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей - РИА Новости, 04.05.2023
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей
В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:38
2023-05-04T10:38
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России.Артамонов отметил, что культурный марафон продлится до 29 мая. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении "Липецкая Земля" и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона."Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят", – отметил Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей

© Фото пресс-служба правительства Липецкой областиВ "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей
В Культурном марафоне Липецкой Земли приняли участие более 11 тысяч детей
© Фото пресс-служба правительства Липецкой области
В "Культурном марафоне Липецкой Земли" приняли участие более 11 тысяч детей
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 мая – РИА Новости. В интерактивном "Культурном марафоне Липецкой Земли", стартовавшем 12 апреля, приняли участие уже более 11 тысяч школьников региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, марафон направлен на повышение интереса к культуре и искусству, знакомство с традициями и историей родного края, а также создание необходимых условий для развития познавательной активности детей и мотивации к изучению историко-культурного наследия народов России.
Губернатор региона Игорь Артамонов
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Артамонов отметил, что культурный марафон продлится до 29 мая. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении "Липецкая Земля" и ответить на вопросы, составленные по экспозициям образовательных пространств. Доступ к заданиям открывается при сканировании QR-кода на культурно-образовательных пространствах марафона.
"Нам важно не только приобщать молодое поколение к культуре, знакомить с историей родного края, но и делать этот процесс интересным и современным – говорить с детьми на их языке. По итогам марафона ждём не только хороших результатов, которые обязательно поощрим, но и мнения детей – какие форматы им интересны, что бы они изменили в тех местах, которые посетят", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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