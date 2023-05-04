https://ria.ru/20230504/lukoyl-1869744439.html

"Лукойл" закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода в Италии

"Лукойл" закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода в Италии - РИА Новости, 04.05.2023

"Лукойл" закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода в Италии

"Лукойл" закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, следует из сообщения российской компании. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:06

2023-05-04T18:06

2023-05-04T19:36

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Лукойл" закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, следует из сообщения российской компании."ПАО "Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy S.r.l. закрыли сделку по продаже Isab S.r.l. G.O.I. Energy после выполнения отлагательных условий, включая получение необходимых согласований со стороны итальянских властей", - говорится в сообщении.В январе "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии группе G.O.I. Energy. Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция. Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС.Сделку планировалось закрыть до конца марта 2023 года. Однако в апреле газета Financial Times сообщила, что Италия пересматривает соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода из-за обеспокоенности американской стороны. Согласно публикации, закрытие сделки ожидалось 31 марта, однако газета писала, что "итальянские чиновники тратят дополнительное время на пересмотр важных деталей", связанных с тем, что "правительство США неофициально попросило Рим подтвердить, что Россия не участвует в G.O.I. Energy".G.O.I. Energy - энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет партнёрство экспертов с опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.

https://ria.ru/20230428/lukoyl-1868584328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, италия, лукойл, россия, нефть, новости компаний - экономика