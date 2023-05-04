https://ria.ru/20230504/kurganmashzavod-1869543177.html

"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО

"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО - РИА Новости, 04.05.2023

"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработал дополнительную динамическую защиту для БМП-3, которую можно... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:36

2023-05-04T03:36

2023-05-04T03:36

высокоточные комплексы

бмп-3

ростех

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработал дополнительную динамическую защиту для БМП-3, которую можно вешать на машины в полевых условиях в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода. Там уточнили, что для установки дополнительных комплектов динамической защиты на БМП-3 в полевых условиях "разработаны инструкции, с помощью которых военные смогут дооборудовать технику в полевых условиях и тем самым повысить уровень ее защищенности". Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками. Машина имеет боевую массу более 18 тонн и имеет мощное вооружение из 30-мм и 100-мм пушек. Такие БМП активно применяются российскими войсками в зоне СВО.

https://ria.ru/20230502/vooruzhenie-1869136958.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность