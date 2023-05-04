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"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО - РИА Новости, 04.05.2023
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03:36 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kurganmashzavod-1869543177.html
"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО
"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО - РИА Новости, 04.05.2023
"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработал дополнительную динамическую защиту для БМП-3, которую можно... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:36
2023-05-04T03:36
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработал дополнительную динамическую защиту для БМП-3, которую можно вешать на машины в полевых условиях в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода. Там уточнили, что для установки дополнительных комплектов динамической защиты на БМП-3 в полевых условиях "разработаны инструкции, с помощью которых военные смогут дооборудовать технику в полевых условиях и тем самым повысить уровень ее защищенности". Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками. Машина имеет боевую массу более 18 тонн и имеет мощное вооружение из 30-мм и 100-мм пушек. Такие БМП активно применяются российскими войсками в зоне СВО.
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высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность
Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех, Безопасность
"Курганмашзавод" создал динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО

"Курганмашзавод" создал дополнительную динамическую защиту для оснащения БМП в зоне СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Боевая машина пехоты БМП-3 . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработал дополнительную динамическую защиту для БМП-3, которую можно вешать на машины в полевых условиях в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
«
"Разработаны навесные комплекты динамической защиты, которые за счет контрвзрыва снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда. На каждой новой БМП предусмотрена установка крепежных элементов под их установку. При этом оборудовать комплектами новые БМП-3 несложно. Кроме того, их легко устанавливать и на уже задействованные в СВО машины", - рассказали в "Курганмашзаводе".
Там уточнили, что для установки дополнительных комплектов динамической защиты на БМП-3 в полевых условиях "разработаны инструкции, с помощью которых военные смогут дооборудовать технику в полевых условиях и тем самым повысить уровень ее защищенности".
Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для транспортировки мотострелков к линии боевых действий, их огневой поддержке, подавлении огневых точек противника, совместным действиям с танками. Машина имеет боевую массу более 18 тонн и имеет мощное вооружение из 30-мм и 100-мм пушек. Такие БМП активно применяются российскими войсками в зоне СВО.
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