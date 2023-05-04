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Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска" - РИА Новости, 04.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:12 04.05.2023 (обновлено: 00:13 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kultura-1869382125.html
Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска"
Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска" - РИА Новости, 04.05.2023
Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска"
На этих выходных в Crocus City Hall прошел большой финал четвертого сезона "Маски" на НТВ. Впервые за историю проекта первое место разделили два участника:... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:12
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фото
шоубиз
сергей лазарев
дима билан (виктор белан)
филипп киркоров
abba
большой театр
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На этих выходных в Crocus City Hall прошел большой финал четвертого сезона "Маски" на НТВ. Впервые за историю проекта первое место разделили два участника: Сергей Лазарев и Дима Билан. О том, чем еще запомнился заключительный выпуск "главного шоу страны", — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), филипп киркоров, abba, большой театр, новости шоу-бизнеса, знаменитости, нтв (телеканал)
Фото, Шоубиз, Сергей Лазарев, Дима Билан (Виктор Белан), Филипп Киркоров, ABBA, Большой театр, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, НТВ (телеканал)
Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска"

Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала четвертого сезона шоу "Маска"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На этих выходных в Crocus City Hall прошел большой финал четвертого сезона "Маски" на НТВ. Впервые за историю проекта первое место разделили два участника: Сергей Лазарев и Дима Билан. О том, чем еще запомнился заключительный выпуск "главного шоу страны", — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Финал пришли посмотреть семь тысяч зрителей, перед которыми на протяжении нескольких часов выступали четыре финалиста: Пудель, Мандрил, Мамонтенок и Скорпион, а также ведущий Вячеслав Макаров.

Финал шоу Маска

Финал пришли посмотреть семь тысяч зрителей, перед которыми на протяжении нескольких часов выступали четыре финалиста: Пудель, Мандрил, Мамонтенок и Скорпион, а также ведущий Вячеслав Макаров.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
1 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Открыл концерт участник в костюме Пуделя с розовым бантом, вернее, участница.

Вокалистка мощно начала финал, исполнив зажигательный трек Bang Bang певицы Jessie J.

"Вы просто растоптали всех конкурентов сейчас", — заявил один из членов жюри Тимур Родригез.

"Запредельная женственность", — поддержала его певица Валерия.

Финал шоу Маска

Открыл концерт участник в костюме Пуделя с розовым бантом, вернее, участница.

Вокалистка мощно начала финал, исполнив зажигательный трек Bang Bang певицы Jessie J.

"Вы просто растоптали всех конкурентов сейчас", — заявил один из членов жюри Тимур Родригез.

"Запредельная женственность", — поддержала его певица Валерия.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
2 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Следующим перед зрителями и членами жюри выступал Мамонтенок — кумир детей и Яны Рудковской с Гном Гномычем, которые были среди зрителей.

В беседе с журналистами продюсер и ее сын сказали, что уверены в том, что в костюме Мамонтенка скрывается их близкий друг Дима Билан.

"Конечно же, там Дима. Было бы странно, если бы я не услышала его вокал", — отметила Рудковская, и в итоге оказалась права.

Финал шоу Маска

Следующим перед зрителями и членами жюри выступал Мамонтенок — кумир детей и Яны Рудковской с Гном Гномычем, которые были среди зрителей.

В беседе с журналистами продюсер и ее сын сказали, что уверены в том, что в костюме Мамонтенка скрывается их близкий друг Дима Билан.

"Конечно же, там Дима. Было бы странно, если бы я не услышала его вокал", — отметила Рудковская, и в итоге оказалась права.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
3 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Главным интриганом шоу, который мастерски всех путал два с половиной месяца, считался Скорпион.

Судьи до самого финала не могли понять, кто перед ними выступает: женщина или мужчина. Филипп Киркоров, например, долгое время слышал Анастасию Стоцкую.

Но когда в финале услышал, как Скорпион исполняет песню Gimme! Gimme! Gimme! группы ABBA на диско-шаре, воскликнул: "Святая инквизиция, это Лазарев!"

Финал шоу Маска

Главным интриганом шоу, который мастерски всех путал два с половиной месяца, считался Скорпион.

Судьи до самого финала не могли понять, кто перед ними выступает: женщина или мужчина. Филипп Киркоров, например, долгое время слышал Анастасию Стоцкую.

Но когда в финале услышал, как Скорпион исполняет песню Gimme! Gimme! Gimme! группы ABBA на диско-шаре, воскликнул: "Святая инквизиция, это Лазарев!"

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
4 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Рэпер с академическим вокалом, стендап-комик в возрасте от 30 до 70 лет, каких только версий не было и насчет Мандрила.

Интеллигент с блестящим чувством юмора и чистейшим баритоном — судьи и зрители давно стали догадываться, что под маской скрывается "золотой голос КВНа" и солист Большого театра Эльчин Азизов.

Финал шоу Маска

Рэпер с академическим вокалом, стендап-комик в возрасте от 30 до 70 лет, каких только версий не было и насчет Мандрила.

Интеллигент с блестящим чувством юмора и чистейшим баритоном — судьи и зрители давно стали догадываться, что под маской скрывается "золотой голос КВНа" и солист Большого театра Эльчин Азизов.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
5 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

"Однажды Галина Павловна Вишневская рассказывала, как пела свою первую партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". Так вот, она вспоминала, что войти в образ было легко: она надела платье, и платье подсказало ей пластику. Сразу стало понятно, как держать осанку, как обмахиваться веером и как вести себя в историческом костюме. Вот у меня были точно такие же ощущения, когда я примерил костюм. Да что там примерил – когда впервые его увидел!" — рассказал о своем персонаже Азизов после разоблачения.

Оперный певец занял четвертое место.

Финал шоу Маска

"Однажды Галина Павловна Вишневская рассказывала, как пела свою первую партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". Так вот, она вспоминала, что войти в образ было легко: она надела платье, и платье подсказало ей пластику. Сразу стало понятно, как держать осанку, как обмахиваться веером и как вести себя в историческом костюме. Вот у меня были точно такие же ощущения, когда я примерил костюм. Да что там примерил – когда впервые его увидел!" — рассказал о своем персонаже Азизов после разоблачения.

Оперный певец занял четвертое место.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
6 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Финал "Маски" совпал с днем рождения Филиппа Киркорова, который в тот день отмечал 56-летие.

Поздравить именинника "прилетела" Анита Цой в костюме Аиста, чем дважды шокировала артиста. Первый раз был, когда исполнительница сняла с себя маску Хомяка в первом полуфинале.

Киркоров четыре сезона ждал Цой в шоу, поэтому его удивлению, что называется, не было предела.

Финал шоу Маска

Финал "Маски" совпал с днем рождения Филиппа Киркорова, который в тот день отмечал 56-летие.

Поздравить именинника "прилетела" Анита Цой в костюме Аиста, чем дважды шокировала артиста. Первый раз был, когда исполнительница сняла с себя маску Хомяка в первом полуфинале.

Киркоров четыре сезона ждал Цой в шоу, поэтому его удивлению, что называется, не было предела.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
7 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Суперфинал начался с "растроения личности" Скорпиона, который исполнил песню "Зимний сад" тремя разными голосами: мужским, хриплым рокерским и женским.

В этот момент уже ни у кого не было сомнений, что под маской скрывается мужчина.

"Я сильно нервничал, когда общался с жюри. У меня же опыт совсем другой — сценический — а тут ты выходишь к членам жюри в маске и должен их путать, обманывать, чтобы нив коем случае не раскрыть себя. Это было волнительно", — признавался позже Сергей Лазарев.

Финал шоу Маска

Суперфинал начался с "растроения личности" Скорпиона, который исполнил песню "Зимний сад" тремя разными голосами: мужским, хриплым рокерским и женским.

В этот момент уже ни у кого не было сомнений, что под маской скрывается мужчина.

"Я сильно нервничал, когда общался с жюри. У меня же опыт совсем другой — сценический — а тут ты выходишь к членам жюри в маске и должен их путать, обманывать, чтобы нив коем случае не раскрыть себя. Это было волнительно", — признавался позже Сергей Лазарев.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
8 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Отойдя от многогранного выступления Скорпиона, зал вновь покрылся мурашками после того, как на сцену вышел Мамонтенок в короне и исполнил The show must go on группы Queen.

Вместе с ним на сцену вышли выбывшие маски сезона. Эффектно — и точка.

Финал шоу Маска

Отойдя от многогранного выступления Скорпиона, зал вновь покрылся мурашками после того, как на сцену вышел Мамонтенок в короне и исполнил The show must go on группы Queen.

Вместе с ним на сцену вышли выбывшие маски сезона. Эффектно — и точка.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
9 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

На этом финал не завершился. Впереди зрителей ждал выход Пуделя (по правилам суперфинала артисты представляли номера в обратном порядке. — Прим. ред.).

Пудель проникновенно исполнил хит Валерии и Максима Фадеева "До предела", и занял третье место.

Финал шоу Маска

На этом финал не завершился. Впереди зрителей ждал выход Пуделя (по правилам суперфинала артисты представляли номера в обратном порядке. — Прим. ред.).

Пудель проникновенно исполнил хит Валерии и Максима Фадеева "До предела", и занял третье место.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
10 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Судьи безошибочно разгадали в этой маске одну из самых танцующих артисток нашей эстрады — Ладу Дэнс.

"Все думали, что Пуделек – это молодая девушка, чего я, собственно, и добивалась. Слава (имея в виду ведущего. — Прим. ред.) вообще думал, что внутри костюма – гермафродит. Однако самым главным было то, что мне удалось раскрыть себя. Точнее, маска меня раскрыла. Я запела по-другому, передо мной словно открылись новые горизонты. Поэтому скоро вы услышите новые яркие треки", — поделилась после разоблачения Лада Дэнс.

Финал шоу Маска

Судьи безошибочно разгадали в этой маске одну из самых танцующих артисток нашей эстрады — Ладу Дэнс.

"Все думали, что Пуделек – это молодая девушка, чего я, собственно, и добивалась. Слава (имея в виду ведущего. — Прим. ред.) вообще думал, что внутри костюма – гермафродит. Однако самым главным было то, что мне удалось раскрыть себя. Точнее, маска меня раскрыла. Я запела по-другому, передо мной словно открылись новые горизонты. Поэтому скоро вы услышите новые яркие треки", — поделилась после разоблачения Лада Дэнс.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
11 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

После того, как в "Маске" остались двое участников: Мамонтенок и Скорпион, судьи не знали, что делать.

Если точнее, то Филипп Киркоров, которому достался решающий голос, ведь мнение остальных судей разделось поровну.

Несмотря на то, что артист опаздывал на свой концерт в Кремле, нашел время на раздумья, и принял решение отдать первое место двум финалистам.

Организаторы шоу поддержали его идею. Исторический финал состоялся.

Финал шоу Маска

После того, как в "Маске" остались двое участников: Мамонтенок и Скорпион, судьи не знали, что делать.

Если точнее, то Филипп Киркоров, которому достался решающий голос, ведь мнение остальных судей разделось поровну.

Несмотря на то, что артист опаздывал на свой концерт в Кремле, нашел время на раздумья, и принял решение отдать первое место двум финалистам.

Организаторы шоу поддержали его идею. Исторический финал состоялся.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
12 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Как и догадывались зрители и жюри, в "Масках" были Дима Билан и Сергей Лазарев.

Оба были рады победе, особенно Билан, который наконец-то смог отдышаться без тяжелой маски Мамонтенка.

"Каждая маска, как мне кажется, приходит в этот проект за какими-то своими внутренними историями, и что-то для себя хочет понять. Желаю всем удачи и интересного пути в будущих сезонах шоу", — сказал Билан за кулисами.

Финал шоу Маска

Как и догадывались зрители и жюри, в "Масках" были Дима Билан и Сергей Лазарев.

Оба были рады победе, особенно Билан, который наконец-то смог отдышаться без тяжелой маски Мамонтенка.

"Каждая маска, как мне кажется, приходит в этот проект за какими-то своими внутренними историями, и что-то для себя хочет понять. Желаю всем удачи и интересного пути в будущих сезонах шоу", — сказал Билан за кулисами.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
13 из 13
 
ШоубизФотоСергей ЛазаревДима Билан (Виктор Белан)Филипп КиркоровABBAБольшой театрНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиНТВ (телеканал)
 
 
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