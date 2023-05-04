Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска"

Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала четвертого сезона шоу "Маска"
Финал пришли посмотреть семь тысяч зрителей, перед которыми на протяжении нескольких часов выступали четыре финалиста: Пудель, Мандрил, Мамонтенок и Скорпион, а также ведущий Вячеслав Макаров.
Финал пришли посмотреть семь тысяч зрителей, перед которыми на протяжении нескольких часов выступали четыре финалиста: Пудель, Мандрил, Мамонтенок и Скорпион, а также ведущий Вячеслав Макаров.
Открыл концерт участник в костюме Пуделя с розовым бантом, вернее, участница.
Вокалистка мощно начала финал, исполнив зажигательный трек Bang Bang певицы Jessie J.
"Вы просто растоптали всех конкурентов сейчас", — заявил один из членов жюри Тимур Родригез.
"Запредельная женственность", — поддержала его певица Валерия.
Открыл концерт участник в костюме Пуделя с розовым бантом, вернее, участница.
Вокалистка мощно начала финал, исполнив зажигательный трек Bang Bang певицы Jessie J.
"Вы просто растоптали всех конкурентов сейчас", — заявил один из членов жюри Тимур Родригез.
"Запредельная женственность", — поддержала его певица Валерия.
Следующим перед зрителями и членами жюри выступал Мамонтенок — кумир детей и Яны Рудковской с Гном Гномычем, которые были среди зрителей.
В беседе с журналистами продюсер и ее сын сказали, что уверены в том, что в костюме Мамонтенка скрывается их близкий друг Дима Билан.
"Конечно же, там Дима. Было бы странно, если бы я не услышала его вокал", — отметила Рудковская, и в итоге оказалась права.
Следующим перед зрителями и членами жюри выступал Мамонтенок — кумир детей и Яны Рудковской с Гном Гномычем, которые были среди зрителей.
В беседе с журналистами продюсер и ее сын сказали, что уверены в том, что в костюме Мамонтенка скрывается их близкий друг Дима Билан.
"Конечно же, там Дима. Было бы странно, если бы я не услышала его вокал", — отметила Рудковская, и в итоге оказалась права.
Главным интриганом шоу, который мастерски всех путал два с половиной месяца, считался Скорпион.
Судьи до самого финала не могли понять, кто перед ними выступает: женщина или мужчина. Филипп Киркоров, например, долгое время слышал Анастасию Стоцкую.
Но когда в финале услышал, как Скорпион исполняет песню Gimme! Gimme! Gimme! группы ABBA на диско-шаре, воскликнул: "Святая инквизиция, это Лазарев!"
Главным интриганом шоу, который мастерски всех путал два с половиной месяца, считался Скорпион.
Судьи до самого финала не могли понять, кто перед ними выступает: женщина или мужчина. Филипп Киркоров, например, долгое время слышал Анастасию Стоцкую.
Но когда в финале услышал, как Скорпион исполняет песню Gimme! Gimme! Gimme! группы ABBA на диско-шаре, воскликнул: "Святая инквизиция, это Лазарев!"
Рэпер с академическим вокалом, стендап-комик в возрасте от 30 до 70 лет, каких только версий не было и насчет Мандрила.
Интеллигент с блестящим чувством юмора и чистейшим баритоном — судьи и зрители давно стали догадываться, что под маской скрывается "золотой голос КВНа" и солист Большого театра Эльчин Азизов.
Рэпер с академическим вокалом, стендап-комик в возрасте от 30 до 70 лет, каких только версий не было и насчет Мандрила.
Интеллигент с блестящим чувством юмора и чистейшим баритоном — судьи и зрители давно стали догадываться, что под маской скрывается "золотой голос КВНа" и солист Большого театра Эльчин Азизов.
"Однажды Галина Павловна Вишневская рассказывала, как пела свою первую партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". Так вот, она вспоминала, что войти в образ было легко: она надела платье, и платье подсказало ей пластику. Сразу стало понятно, как держать осанку, как обмахиваться веером и как вести себя в историческом костюме. Вот у меня были точно такие же ощущения, когда я примерил костюм. Да что там примерил – когда впервые его увидел!" — рассказал о своем персонаже Азизов после разоблачения.
Оперный певец занял четвертое место.
"Однажды Галина Павловна Вишневская рассказывала, как пела свою первую партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин". Так вот, она вспоминала, что войти в образ было легко: она надела платье, и платье подсказало ей пластику. Сразу стало понятно, как держать осанку, как обмахиваться веером и как вести себя в историческом костюме. Вот у меня были точно такие же ощущения, когда я примерил костюм. Да что там примерил – когда впервые его увидел!" — рассказал о своем персонаже Азизов после разоблачения.
Оперный певец занял четвертое место.
Финал "Маски" совпал с днем рождения Филиппа Киркорова, который в тот день отмечал 56-летие.
Поздравить именинника "прилетела" Анита Цой в костюме Аиста, чем дважды шокировала артиста. Первый раз был, когда исполнительница сняла с себя маску Хомяка в первом полуфинале.
Киркоров четыре сезона ждал Цой в шоу, поэтому его удивлению, что называется, не было предела.
Финал "Маски" совпал с днем рождения Филиппа Киркорова, который в тот день отмечал 56-летие.
Поздравить именинника "прилетела" Анита Цой в костюме Аиста, чем дважды шокировала артиста. Первый раз был, когда исполнительница сняла с себя маску Хомяка в первом полуфинале.
Киркоров четыре сезона ждал Цой в шоу, поэтому его удивлению, что называется, не было предела.
Суперфинал начался с "растроения личности" Скорпиона, который исполнил песню "Зимний сад" тремя разными голосами: мужским, хриплым рокерским и женским.
В этот момент уже ни у кого не было сомнений, что под маской скрывается мужчина.
"Я сильно нервничал, когда общался с жюри. У меня же опыт совсем другой — сценический — а тут ты выходишь к членам жюри в маске и должен их путать, обманывать, чтобы нив коем случае не раскрыть себя. Это было волнительно", — признавался позже Сергей Лазарев.
Суперфинал начался с "растроения личности" Скорпиона, который исполнил песню "Зимний сад" тремя разными голосами: мужским, хриплым рокерским и женским.
В этот момент уже ни у кого не было сомнений, что под маской скрывается мужчина.
"Я сильно нервничал, когда общался с жюри. У меня же опыт совсем другой — сценический — а тут ты выходишь к членам жюри в маске и должен их путать, обманывать, чтобы нив коем случае не раскрыть себя. Это было волнительно", — признавался позже Сергей Лазарев.
Отойдя от многогранного выступления Скорпиона, зал вновь покрылся мурашками после того, как на сцену вышел Мамонтенок в короне и исполнил The show must go on группы Queen.
Вместе с ним на сцену вышли выбывшие маски сезона. Эффектно — и точка.
Отойдя от многогранного выступления Скорпиона, зал вновь покрылся мурашками после того, как на сцену вышел Мамонтенок в короне и исполнил The show must go on группы Queen.
Вместе с ним на сцену вышли выбывшие маски сезона. Эффектно — и точка.
На этом финал не завершился. Впереди зрителей ждал выход Пуделя (по правилам суперфинала артисты представляли номера в обратном порядке. — Прим. ред.).
Пудель проникновенно исполнил хит Валерии и Максима Фадеева "До предела", и занял третье место.
На этом финал не завершился. Впереди зрителей ждал выход Пуделя (по правилам суперфинала артисты представляли номера в обратном порядке. — Прим. ред.).
Пудель проникновенно исполнил хит Валерии и Максима Фадеева "До предела", и занял третье место.
Судьи безошибочно разгадали в этой маске одну из самых танцующих артисток нашей эстрады — Ладу Дэнс.
"Все думали, что Пуделек – это молодая девушка, чего я, собственно, и добивалась. Слава (имея в виду ведущего. — Прим. ред.) вообще думал, что внутри костюма – гермафродит. Однако самым главным было то, что мне удалось раскрыть себя. Точнее, маска меня раскрыла. Я запела по-другому, передо мной словно открылись новые горизонты. Поэтому скоро вы услышите новые яркие треки", — поделилась после разоблачения Лада Дэнс.
Судьи безошибочно разгадали в этой маске одну из самых танцующих артисток нашей эстрады — Ладу Дэнс.
"Все думали, что Пуделек – это молодая девушка, чего я, собственно, и добивалась. Слава (имея в виду ведущего. — Прим. ред.) вообще думал, что внутри костюма – гермафродит. Однако самым главным было то, что мне удалось раскрыть себя. Точнее, маска меня раскрыла. Я запела по-другому, передо мной словно открылись новые горизонты. Поэтому скоро вы услышите новые яркие треки", — поделилась после разоблачения Лада Дэнс.
После того, как в "Маске" остались двое участников: Мамонтенок и Скорпион, судьи не знали, что делать.
Если точнее, то Филипп Киркоров, которому достался решающий голос, ведь мнение остальных судей разделось поровну.
Несмотря на то, что артист опаздывал на свой концерт в Кремле, нашел время на раздумья, и принял решение отдать первое место двум финалистам.
Организаторы шоу поддержали его идею. Исторический финал состоялся.
После того, как в "Маске" остались двое участников: Мамонтенок и Скорпион, судьи не знали, что делать.
Если точнее, то Филипп Киркоров, которому достался решающий голос, ведь мнение остальных судей разделось поровну.
Несмотря на то, что артист опаздывал на свой концерт в Кремле, нашел время на раздумья, и принял решение отдать первое место двум финалистам.
Организаторы шоу поддержали его идею. Исторический финал состоялся.
Как и догадывались зрители и жюри, в "Масках" были Дима Билан и Сергей Лазарев.
Оба были рады победе, особенно Билан, который наконец-то смог отдышаться без тяжелой маски Мамонтенка.
"Каждая маска, как мне кажется, приходит в этот проект за какими-то своими внутренними историями, и что-то для себя хочет понять. Желаю всем удачи и интересного пути в будущих сезонах шоу", — сказал Билан за кулисами.
Как и догадывались зрители и жюри, в "Масках" были Дима Билан и Сергей Лазарев.
Оба были рады победе, особенно Билан, который наконец-то смог отдышаться без тяжелой маски Мамонтенка.
"Каждая маска, как мне кажется, приходит в этот проект за какими-то своими внутренними историями, и что-то для себя хочет понять. Желаю всем удачи и интересного пути в будущих сезонах шоу", — сказал Билан за кулисами.