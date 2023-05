Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой НТВ

Отойдя от многогранного выступления Скорпиона, зал вновь покрылся мурашками после того, как на сцену вышел Мамонтенок в короне и исполнил The show must go on группы Queen.

Вместе с ним на сцену вышли выбывшие маски сезона. Эффектно — и точка.