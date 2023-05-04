Лазарев на каблуках, Киркоров в шоке: яркие моменты финала шоу "Маска"

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Следующим перед зрителями и членами жюри выступал Мамонтенок — кумир детей и Яны Рудковской с Гном Гномычем, которые были среди зрителей.

В беседе с журналистами продюсер и ее сын сказали, что уверены в том, что в костюме Мамонтенка скрывается их близкий друг Дима Билан.

"Конечно же, там Дима. Было бы странно, если бы я не услышала его вокал", — отметила Рудковская, и в итоге оказалась права.