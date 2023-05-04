https://ria.ru/20230504/kreditovanie-1869726222.html
Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО
Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО - РИА Новости, 04.05.2023
Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО
ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в СКФО, предоставляя предпринимателям полный спектр услуг, сообщила старший... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:23
2023-05-04T17:23
2023-05-04T17:23
псб (банк псб)
экономика
северо-кавказский федеральный округ
промсвязьбанк
минеральные воды
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в СКФО, предоставляя предпринимателям полный спектр услуг, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки в городе Минеральные Воды.ПСБ в рамках выставки организовал специальную сессию, посвященную предпринимательству на тему "Современные финансовые инструменты как драйвер развития предпринимательства и экономики СКФО".Она подчеркнула, что малый и средний бизнес является важной составляющей социально-экономического развития СКФО и формирует более трети ВВП региона, а также обеспечивает работой более 1 миллиона человек. При этом банковская инфраструктура в регионе развита недостаточно."Уровень проникновения финансовых услуг и инструментов в СКФО уступает среднероссийским, что сдерживает потенциал развития как МСБ, так и региона в целом. На наш взгляд, экономическому подъему в республиках Северного Кавказа будет способствовать расширение, в том числе, и банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность на ежедневной основе", - считает Подгузова.
https://ria.ru/20230502/sotrudnichestvo-1869224764.html
северо-кавказский федеральный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), экономика, северо-кавказский федеральный округ, промсвязьбанк, минеральные воды
ПСБ (Банк ПСБ), Экономика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Промсвязьбанк, Минеральные Воды
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в СКФО, предоставляя предпринимателям полный спектр услуг, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки в городе Минеральные Воды.
ПСБ в рамках выставки организовал специальную сессию, посвященную предпринимательству на тему "Современные финансовые инструменты как драйвер развития предпринимательства и экономики СКФО".
«
"ПСБ является одним из крупнейших финансово-кредитных институтов и активно работает со всеми группами клиентов Северо-Кавказского федерального округа, включая сегмент малого и среднего бизнеса, где банк занимает лидирующие позиции, предоставляя полный спектр услуг для предпринимателей", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой на сессии.
Она подчеркнула, что малый и средний бизнес является важной составляющей социально-экономического развития СКФО
и формирует более трети ВВП региона, а также обеспечивает работой более 1 миллиона человек. При этом банковская инфраструктура в регионе развита недостаточно.
"Уровень проникновения финансовых услуг и инструментов в СКФО уступает среднероссийским, что сдерживает потенциал развития как МСБ, так и региона в целом. На наш взгляд, экономическому подъему в республиках Северного Кавказа будет способствовать расширение, в том числе, и банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность на ежедневной основе", - считает Подгузова.
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