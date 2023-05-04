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Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО - РИА Новости, 04.05.2023
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17:23 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kreditovanie-1869726222.html
Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО
Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО - РИА Новости, 04.05.2023
Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО
ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в СКФО, предоставляя предпринимателям полный спектр услуг, сообщила старший... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:23
2023-05-04T17:23
псб (банк псб)
экономика
северо-кавказский федеральный округ
промсвязьбанк
минеральные воды
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в СКФО, предоставляя предпринимателям полный спектр услуг, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки в городе Минеральные Воды.ПСБ в рамках выставки организовал специальную сессию, посвященную предпринимательству на тему "Современные финансовые инструменты как драйвер развития предпринимательства и экономики СКФО".Она подчеркнула, что малый и средний бизнес является важной составляющей социально-экономического развития СКФО и формирует более трети ВВП региона, а также обеспечивает работой более 1 миллиона человек. При этом банковская инфраструктура в регионе развита недостаточно."Уровень проникновения финансовых услуг и инструментов в СКФО уступает среднероссийским, что сдерживает потенциал развития как МСБ, так и региона в целом. На наш взгляд, экономическому подъему в республиках Северного Кавказа будет способствовать расширение, в том числе, и банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность на ежедневной основе", - считает Подгузова.
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псб (банк псб), экономика, северо-кавказский федеральный округ, промсвязьбанк, минеральные воды
ПСБ (Банк ПСБ), Экономика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Промсвязьбанк, Минеральные Воды

Подгузова: ПСБ — лидер по кредитованию предпринимателей в СКФО

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в СКФО, предоставляя предпринимателям полный спектр услуг, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на площадке первой Кавказской инвестиционной выставки в городе Минеральные Воды.
ПСБ в рамках выставки организовал специальную сессию, посвященную предпринимательству на тему "Современные финансовые инструменты как драйвер развития предпринимательства и экономики СКФО".
«
"ПСБ является одним из крупнейших финансово-кредитных институтов и активно работает со всеми группами клиентов Северо-Кавказского федерального округа, включая сегмент малого и среднего бизнеса, где банк занимает лидирующие позиции, предоставляя полный спектр услуг для предпринимателей", - привели в пресс-службе банка слова Подгузовой на сессии.
Она подчеркнула, что малый и средний бизнес является важной составляющей социально-экономического развития СКФО и формирует более трети ВВП региона, а также обеспечивает работой более 1 миллиона человек. При этом банковская инфраструктура в регионе развита недостаточно.
"Уровень проникновения финансовых услуг и инструментов в СКФО уступает среднероссийским, что сдерживает потенциал развития как МСБ, так и региона в целом. На наш взгляд, экономическому подъему в республиках Северного Кавказа будет способствовать расширение, в том числе, и банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность на ежедневной основе", - считает Подгузова.
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ПСБ (Банк ПСБ)ЭкономикаСеверо-Кавказский Федеральный округПромсвязьбанкМинеральные Воды
 
 
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