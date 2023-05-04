https://ria.ru/20230504/kosmos-1869543049.html

Названа дата следующего выхода россиян в открытый космос

Названа дата следующего выхода россиян в открытый космос - РИА Новости, 04.05.2023

Названа дата следующего выхода россиян в открытый космос

Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта Международной космической станции состоится примерно через РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:27

2023-05-04T03:27

2023-05-04T03:32

ркк "энергия"

роскосмос

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Следующий выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта Международной космической станции состоится примерно через неделю, сообщил главный специалист отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров. Он уточнил, что сейчас космонавты, помимо выполнения основных задач выхода, проверили, как хорошо состыковался радиационный теплообменник, который они перенесли на модуль "Наука" в прошлый раз 19 апреля, а также состояние экранно-вакуумной теплоизоляции. Прокопьев и Петелин в ночь на 4 мая проводят свой третий за экспедицию выход в открытый космос. Основная задача работы - перенос шлюзовой камеры с модуля "Рассвет" на модуль "Наука". С помощью шлюзовой камеры космонавты смогут не выходя из МКС в будущем размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из неё будет выдвигаться специальный транспортёр, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html

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ркк "энергия", роскосмос