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В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2023
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11:14 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/koronavirus-1869600291.html
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:14
2023-05-04T11:14
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коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 763, госпитализированы 108 человек, выздоровели 955 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявили 358 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 508 570 случаев коронавируса, выздоровели 3 320 141 человек, умерли 48 717 человек.
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москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 763 новых случая COVID-19, умерли семь человек

© РИА Новости / Антон ДенисовВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 763, госпитализированы 108 человек, выздоровели 955 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне выявили 358 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 508 570 случаев коронавируса, выздоровели 3 320 141 человек, умерли 48 717 человек.
 
МоскваКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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