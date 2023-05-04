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В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:14
2023-05-04T11:14
2023-05-04T11:14
москва
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 763, госпитализированы 108 человек, выздоровели 955 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявили 358 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 508 570 случаев коронавируса, выздоровели 3 320 141 человек, умерли 48 717 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 763 новых случая COVID-19, умерли семь человек