https://ria.ru/20230504/koronavirus-1869600291.html

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 108 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:14

2023-05-04T11:14

2023-05-04T11:14

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 763, госпитализированы 108 человек, выздоровели 955 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне выявили 358 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 508 570 случаев коронавируса, выздоровели 3 320 141 человек, умерли 48 717 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии