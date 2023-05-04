"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
Newsweek: поражение ВСУ будет сильным ударом для Зеленского на мирных переговорах
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ значительно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах, пишут авторы издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
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"Сейчас украинскому народу нужны мир, безопасность и восстановление экономики. Ничего из этого не получится достичь путем затягивания конфликта, в котором невозможно победить, а время на то, чтобы заключить сбалансированное мирное соглашение посредством переговоров, стремительно истекает", — отметили колумнисты.
По словам обозревателей, успех запланированного контрнаступления остается под большим вопросом, а поражение Киева существенно ослабит его позиции во время дипломатического процесса.
Безоговорочное обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в политическом смысле не имеет перспектив. Этот конфликт финансирует не некий абстрактный субъект под названием "НАТО", а западные налогоплательщики — реальные люди, чьи доходы и качество жизни серьезно пострадали, говорится в статье.
России, Украине и Западу нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного противостояния, резюмировали авторы.
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