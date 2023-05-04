https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html

"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ

"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023

"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления ВСУ значительно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах, пишут авторы издания Newsweek Дэвид... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:12

2023-05-04T17:12

2023-05-04T17:40

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ значительно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах, пишут авторы издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.По словам обозревателей, успех запланированного контрнаступления остается под большим вопросом, а поражение Киева существенно ослабит его позиции во время дипломатического процесса.Безоговорочное обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в политическом смысле не имеет перспектив. Этот конфликт финансирует не некий абстрактный субъект под названием "НАТО", а западные налогоплательщики — реальные люди, чьи доходы и качество жизни серьезно пострадали, говорится в статье.России, Украине и Западу нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного противостояния, резюмировали авторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230504/koshmar-1869694025.html

украина

россия

киев

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украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире, киев