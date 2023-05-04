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"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 04.05.2023 (обновлено: 17:40 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.05.2023
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ значительно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах, пишут авторы издания Newsweek Дэвид... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:12
2023-05-04T17:40
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ значительно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах, пишут авторы издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.По словам обозревателей, успех запланированного контрнаступления остается под большим вопросом, а поражение Киева существенно ослабит его позиции во время дипломатического процесса.Безоговорочное обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в политическом смысле не имеет перспектив. Этот конфликт финансирует не некий абстрактный субъект под названием "НАТО", а западные налогоплательщики — реальные люди, чьи доходы и качество жизни серьезно пострадали, говорится в статье.России, Украине и Западу нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного противостояния, резюмировали авторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230504/koshmar-1869694025.html
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украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире, киев
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ

Newsweek: поражение ВСУ будет сильным ударом для Зеленского на мирных переговорах

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ значительно ослабит позиции президента Украины Владимира Зеленского на мирных переговорах, пишут авторы издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
«
"Сейчас украинскому народу нужны мир, безопасность и восстановление экономики. Ничего из этого не получится достичь путем затягивания конфликта, в котором невозможно победить, а время на то, чтобы заключить сбалансированное мирное соглашение посредством переговоров, стремительно истекает", — отметили колумнисты.
По словам обозревателей, успех запланированного контрнаступления остается под большим вопросом, а поражение Киева существенно ослабит его позиции во время дипломатического процесса.
Безоговорочное обещание НАТО поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", в политическом смысле не имеет перспектив. Этот конфликт финансирует не некий абстрактный субъект под названием "НАТО", а западные налогоплательщики — реальные люди, чьи доходы и качество жизни серьезно пострадали, говорится в статье.
России, Украине и Западу нужно срочно заняться поисками выхода из вооруженного противостояния, резюмировали авторы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреКиев
 
 
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