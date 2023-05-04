https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869675659.html

Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели

Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели - РИА Новости, 04.05.2023

Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели

Контрнаступление украинских войск может начаться в течение недели, погода уже позволяет, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:44

2023-05-04T14:44

2023-05-04T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск может начаться в течение недели, погода уже позволяет, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Я не согласен, что нужно две недели (для начала контрнаступления - ред.). У нас сейчас на улице плюс 23 градуса и ветер. И у нас в основном степные районы, где гуляет очень быстро ветер, он сушит почву. У нас такая специфика климата. Поэтому сроки могут до недели сузиться. Я не думаю, что они будут две недели ждать погоды", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Также эксперт назвал еще один факт, который свидетельствует, на его взгляд, о том, что контрнаступление уже "очень близко". "Сегодня был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по Алчевску. Это в принципе уже обыденность, когда они наносят удары по гражданским объектам. Единственное, что я хочу очень сильно выделить - ракеты HIMARS, которые они использовали, были произведены 11 февраля 2022 года, то есть буквально с конвейера свежие боеприпасы. Если они будут и дальше оттягивать свое контрнаступление, они просто не будут успевать за расходом боеприпасов", - считает Марочко. Ранее в четверг он сообщил, что украинские войска уже предприняли попытку прорвать линию обороны на артемовском направлении.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр