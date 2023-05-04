https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869675659.html
Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели
Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели - РИА Новости, 04.05.2023
Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели
Контрнаступление украинских войск может начаться в течение недели, погода уже позволяет, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:44
2023-05-04T14:44
2023-05-04T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Контрнаступление украинских войск может начаться в течение недели, погода уже позволяет, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Я не согласен, что нужно две недели (для начала контрнаступления - ред.). У нас сейчас на улице плюс 23 градуса и ветер. И у нас в основном степные районы, где гуляет очень быстро ветер, он сушит почву. У нас такая специфика климата. Поэтому сроки могут до недели сузиться. Я не думаю, что они будут две недели ждать погоды", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Также эксперт назвал еще один факт, который свидетельствует, на его взгляд, о том, что контрнаступление уже "очень близко". "Сегодня был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по Алчевску. Это в принципе уже обыденность, когда они наносят удары по гражданским объектам. Единственное, что я хочу очень сильно выделить - ракеты HIMARS, которые они использовали, были произведены 11 февраля 2022 года, то есть буквально с конвейера свежие боеприпасы. Если они будут и дальше оттягивать свое контрнаступление, они просто не будут успевать за расходом боеприпасов", - считает Марочко. Ранее в четверг он сообщил, что украинские войска уже предприняли попытку прорвать линию обороны на артемовском направлении.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт ожидает начала контрнаступления Киева в течение недели
Подполковник Марочко считает, что ВСУ начнут контрнаступление в течение недели