Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей в Узбекистане
Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей на "Иннопроме" в Узбекистане
Банкноты Банка России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Компании Ханты-Мансийского автономного округа заключили экспортные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане, сообщает Фонд развития Югры.
Делегацию Югры на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила с 24 по 26 апреля в Ташкенте, возглавлял заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, также в нее вошли руководители регионального департамента промышленности, департамента экономического развития, Фонда развития Югры, фонда "Мой Бизнес" и руководители предприятий автономного округа.
"В ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте (Республика Узбекистан) компании Югры заключили соглашения с узбекскими партнерами на сумму 242 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что лесопромышленный комбинат "Самза" из Советского района Югры заключил экспортные контракты на поставку в Узбекистан домокомплектов на общую сумму 192 миллиона рублей. ООО "НПО "Гидпромсервис" также заключило контракт на поставку нефтепромыслового оборудования на 50 миллионов рублей.
Помимо этого, в ходе выставки Фонд развития Югры заключил соглашения о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития Чувашской Республики" и ООО "BMB TRADE GROUP" (Узбекистан), Югорская региональная гарантийная организация – с государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности Республики Узбекистан, а Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" и ООО "International Export Promotion Agency" договорились об открытии в республике Торгового дома Югры.