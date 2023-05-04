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Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей в Узбекистане - РИА Новости, 04.05.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:47 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kontrakty-1869608260.html
Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей в Узбекистане
Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей в Узбекистане - РИА Новости, 04.05.2023
Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей в Узбекистане
Компании Ханты-Мансийского автономного округа заключили экспортные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей на международной промышленной выставке... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:47
2023-05-04T11:47
ханты-мансийский автономный округ
узбекистан
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Компании Ханты-Мансийского автономного округа заключили экспортные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане, сообщает Фонд развития Югры. Делегацию Югры на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила с 24 по 26 апреля в Ташкенте, возглавлял заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, также в нее вошли руководители регионального департамента промышленности, департамента экономического развития, Фонда развития Югры, фонда "Мой Бизнес" и руководители предприятий автономного округа. "В ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте (Республика Узбекистан) компании Югры заключили соглашения с узбекскими партнерами на сумму 242 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что лесопромышленный комбинат "Самза" из Советского района Югры заключил экспортные контракты на поставку в Узбекистан домокомплектов на общую сумму 192 миллиона рублей. ООО "НПО "Гидпромсервис" также заключило контракт на поставку нефтепромыслового оборудования на 50 миллионов рублей. Помимо этого, в ходе выставки Фонд развития Югры заключил соглашения о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития Чувашской Республики" и ООО "BMB TRADE GROUP" (Узбекистан), Югорская региональная гарантийная организация – с государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности Республики Узбекистан, а Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" и ООО "International Export Promotion Agency" договорились об открытии в республике Торгового дома Югры.
https://ria.ru/20230428/yugra-1868511741.html
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узбекистан, ханты-мансийский автономный округ, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Узбекистан, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей в Узбекистане

Компании Югры заключили контракты на 242 миллиона рублей на "Иннопроме" в Узбекистане

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Компании Ханты-Мансийского автономного округа заключили экспортные контракты на общую сумму более 240 миллионов рублей на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане, сообщает Фонд развития Югры.
Делегацию Югры на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходила с 24 по 26 апреля в Ташкенте, возглавлял заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, также в нее вошли руководители регионального департамента промышленности, департамента экономического развития, Фонда развития Югры, фонда "Мой Бизнес" и руководители предприятий автономного округа.
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"В ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте (Республика Узбекистан) компании Югры заключили соглашения с узбекскими партнерами на сумму 242 млн рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что лесопромышленный комбинат "Самза" из Советского района Югры заключил экспортные контракты на поставку в Узбекистан домокомплектов на общую сумму 192 миллиона рублей. ООО "НПО "Гидпромсервис" также заключило контракт на поставку нефтепромыслового оборудования на 50 миллионов рублей.
Помимо этого, в ходе выставки Фонд развития Югры заключил соглашения о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития Чувашской Республики" и ООО "BMB TRADE GROUP" (Узбекистан), Югорская региональная гарантийная организация – с государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности Республики Узбекистан, а Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" и ООО "International Export Promotion Agency" договорились об открытии в республике Торгового дома Югры.
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