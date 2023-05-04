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СК возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне - РИА Новости, 04.05.2023
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00:35 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/konsulstvo-1869535556.html
СК возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне
СК возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне - РИА Новости, 04.05.2023
СК возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание консульства РФ в Мариехамне,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:35
2023-05-04T00:35
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
финляндия
аландские острова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание консульства РФ в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, сообщается в телеграм-канале СК. В ночь на 1 мая в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах группа лиц бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным МИД РФ, зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание Консульства России в городе Мариехамне", - говорится в сообщении СК РФ. Отмечается, что Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ организовать расследование и дать оценку действиям причастных лиц по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Кроме того, глава ведомства поручил запросить МИД России необходимую для расследования информацию. На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на вечер среды, инициатива набрала 31660 подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
https://ria.ru/20230504/obstrely-1869534309.html
https://ria.ru/20230309/otravlenie-1856677934.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, финляндия, аландские острова
Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Финляндия, Аландские острова
СК возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на российское консульство в Мариехамне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание консульства РФ в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, сообщается в телеграм-канале СК.
В ночь на 1 мая в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах группа лиц бросила на территорию российского загранучреждения взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным МИД РФ, зданию консульства нанесли материальный ущерб, а действия вандалов напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии.
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"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание Консульства России в городе Мариехамне", - говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ организовать расследование и дать оценку действиям причастных лиц по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Кроме того, глава ведомства поручил запросить МИД России необходимую для расследования информацию.
На сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи со вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на вечер среды, инициатива набрала 31660 подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
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