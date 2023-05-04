Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города
ДК "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Дом культуры "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре включат в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Легендарный ДК "Судостроитель" - украшение, символ Комсомольска-на-Амуре, его трудовых подвигов... После пожара в 2003 году (апрель) им не занимались. По моему предложению планируется к включению в долгосрочный план развития Комсомольска... И мы с министром по делам Дальнего Востока и Арктики Алексеем Олеговичем Чекунковым провели ревизию, осмотрели и пришли к общему мнению, что его надо восстанавливать, проводить реконструкцию", - сказал Дегтярев на видео, размещенном в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, здесь должен появиться современный зрительный зал, чтобы можно было проводить торжества, лекции, музыкальные вечера. Также необходимо отремонтировать спортивный комплекс и бассейн, центр детского творчества.
"Обязательно сохранить мозаики (дальневосточного художника-монументалиста Николая - ред.) Долбилкина, потому что это культурное наследие. Там соцреализм такой, которого вообще нигде не осталось. Это символ... Рассчитываем на поддержку Юрия Петровича Трутнева и Алексея Олеговича Чекункова и всей команды нашей Дальнего Востока. В позапрошлом году мы начали за свой счет делать проект реконструкции, его сделали, он выходит из экспертизы. То есть мы подготовились к визиту министра... Это не просто уже наши хотелки, это уже наши вложения, и мы готовы к большим, масштабным здесь действиям за федеральные средства", - заключил Дегтярев.
Дворец культуры и спорта "Судостроитель" завода имени Ленинского комсомола был открыт 6 ноября 1944 года. В конце 1960-х были пристроены новые крылья и видоизменён фасад центральной части ДК. Полностью реконструкция была закончена в 1975 году. В его стенах были организованы первые городские: оркестр, кукольный театр, ансамбль песни и танца, до 2010 года работала самая первая библиотека. С 1965 по 1975 годы в здании Долбилкин создал комплекс панно "Молодость и борьба", состоящий из двух огромных мозаичных триптихов из смальты на втором этаже центральной части ДК, еще два панно украшают фасады крыльев здания – "Знания" и "Спорт". В 2018 году Дворец удалось передать от завода в собственность Хабаровского края.
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре утвержден распоряжением правительства РФ 18 апреля 2016 года. Предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса, онкодиспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Срок окончания работ - 2025 год.