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Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города - РИА Новости, 04.05.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:26 04.05.2023 (обновлено: 10:47 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/komsomolsk-1869581040.html
Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города
Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города - РИА Новости, 04.05.2023
Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города
Дом культуры "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре включат в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:26
2023-05-04T10:47
комсомольск-на-амуре
дальний восток
комсомольск
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Дом культуры "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре включат в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Легендарный ДК "Судостроитель" - украшение, символ Комсомольска-на-Амуре, его трудовых подвигов... После пожара в 2003 году (апрель) им не занимались. По моему предложению планируется к включению в долгосрочный план развития Комсомольска... И мы с министром по делам Дальнего Востока и Арктики Алексеем Олеговичем Чекунковым провели ревизию, осмотрели и пришли к общему мнению, что его надо восстанавливать, проводить реконструкцию", - сказал Дегтярев на видео, размещенном в своем телеграм-канале. По словам губернатора, здесь должен появиться современный зрительный зал, чтобы можно было проводить торжества, лекции, музыкальные вечера. Также необходимо отремонтировать спортивный комплекс и бассейн, центр детского творчества. "Обязательно сохранить мозаики (дальневосточного художника-монументалиста Николая - ред.) Долбилкина, потому что это культурное наследие. Там соцреализм такой, которого вообще нигде не осталось. Это символ... Рассчитываем на поддержку Юрия Петровича Трутнева и Алексея Олеговича Чекункова и всей команды нашей Дальнего Востока. В позапрошлом году мы начали за свой счет делать проект реконструкции, его сделали, он выходит из экспертизы. То есть мы подготовились к визиту министра... Это не просто уже наши хотелки, это уже наши вложения, и мы готовы к большим, масштабным здесь действиям за федеральные средства", - заключил Дегтярев. Дворец культуры и спорта "Судостроитель" завода имени Ленинского комсомола был открыт 6 ноября 1944 года. В конце 1960-х были пристроены новые крылья и видоизменён фасад центральной части ДК. Полностью реконструкция была закончена в 1975 году. В его стенах были организованы первые городские: оркестр, кукольный театр, ансамбль песни и танца, до 2010 года работала самая первая библиотека. С 1965 по 1975 годы в здании Долбилкин создал комплекс панно "Молодость и борьба", состоящий из двух огромных мозаичных триптихов из смальты на втором этаже центральной части ДК, еще два панно украшают фасады крыльев здания – "Знания" и "Спорт". В 2018 году Дворец удалось передать от завода в собственность Хабаровского края. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре утвержден распоряжением правительства РФ 18 апреля 2016 года. Предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса, онкодиспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Срок окончания работ - 2025 год.
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комсомольск-на-амуре, дальний восток, комсомольск, михаил дегтярев
Комсомольск-на-Амуре, Дальний Восток, Комсомольск, Михаил Дегтярев, Хабаровский край
Дом культуры в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города

ДК "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре включат в долгоплан развития города

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Дом культуры "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре включат в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Легендарный ДК "Судостроитель" - украшение, символ Комсомольска-на-Амуре, его трудовых подвигов... После пожара в 2003 году (апрель) им не занимались. По моему предложению планируется к включению в долгосрочный план развития Комсомольска... И мы с министром по делам Дальнего Востока и Арктики Алексеем Олеговичем Чекунковым провели ревизию, осмотрели и пришли к общему мнению, что его надо восстанавливать, проводить реконструкцию", - сказал Дегтярев на видео, размещенном в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, здесь должен появиться современный зрительный зал, чтобы можно было проводить торжества, лекции, музыкальные вечера. Также необходимо отремонтировать спортивный комплекс и бассейн, центр детского творчества.
"Обязательно сохранить мозаики (дальневосточного художника-монументалиста Николая - ред.) Долбилкина, потому что это культурное наследие. Там соцреализм такой, которого вообще нигде не осталось. Это символ... Рассчитываем на поддержку Юрия Петровича Трутнева и Алексея Олеговича Чекункова и всей команды нашей Дальнего Востока. В позапрошлом году мы начали за свой счет делать проект реконструкции, его сделали, он выходит из экспертизы. То есть мы подготовились к визиту министра... Это не просто уже наши хотелки, это уже наши вложения, и мы готовы к большим, масштабным здесь действиям за федеральные средства", - заключил Дегтярев.
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Дворец культуры и спорта "Судостроитель" завода имени Ленинского комсомола был открыт 6 ноября 1944 года. В конце 1960-х были пристроены новые крылья и видоизменён фасад центральной части ДК. Полностью реконструкция была закончена в 1975 году. В его стенах были организованы первые городские: оркестр, кукольный театр, ансамбль песни и танца, до 2010 года работала самая первая библиотека. С 1965 по 1975 годы в здании Долбилкин создал комплекс панно "Молодость и борьба", состоящий из двух огромных мозаичных триптихов из смальты на втором этаже центральной части ДК, еще два панно украшают фасады крыльев здания – "Знания" и "Спорт". В 2018 году Дворец удалось передать от завода в собственность Хабаровского края.
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре утвержден распоряжением правительства РФ 18 апреля 2016 года. Предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса, онкодиспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Срок окончания работ - 2025 год.
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Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреДальний ВостокКомсомольскМихаил Дегтярев
 
 
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