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Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги - РИА Новости, 04.05.2023
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10:10 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kompleks-1869512338.html
Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги
Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги - РИА Новости, 04.05.2023
Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги
Столичные власти выставили на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год" комплекс зданий конца XIX века в Большом Афанасьевском переулке, сообщил... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:10
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владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные власти выставили на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год" комплекс зданий конца XIX века в Большом Афанасьевском переулке, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город выставил на торги объект культурного наследия "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах", представляющий собой комплекс из трех зданий площадью более 800 квадратных метров. Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В департаменте городского имущества уточнили, что три строения объединены в единый архитектурный ансамбль: двухэтажный дом площадью 411 квадратных метров и два одноэтажных площадью 212 и 190 квадратных метров. Комплекс расположен между улицей Арбат и переулком Сивцев Вражек.Отмечается, что, согласно требованиям законодательства, после проведения работ на объекте культурного наследия должен быть сохранен его исторический облик. В помещениях могут быть в дальнейшем размещены офисы, кафе или медицинский центр.Объект культурного наследия был построен в 1894 году. Скульптор Н. А. Андреев создал здесь памятники Н.В. Гоголю, А. И. Герцену, А. Н. Островскому, а также серию памятников В.И. Ленину.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные власти выставили на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год" комплекс зданий конца XIX века в Большом Афанасьевском переулке, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город выставил на торги объект культурного наследия "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах", представляющий собой комплекс из трех зданий площадью более 800 квадратных метров. Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В департаменте городского имущества уточнили, что три строения объединены в единый архитектурный ансамбль: двухэтажный дом площадью 411 квадратных метров и два одноэтажных площадью 212 и 190 квадратных метров. Комплекс расположен между улицей Арбат и переулком Сивцев Вражек.
Отмечается, что, согласно требованиям законодательства, после проведения работ на объекте культурного наследия должен быть сохранен его исторический облик. В помещениях могут быть в дальнейшем размещены офисы, кафе или медицинский центр.
Объект культурного наследия был построен в 1894 году. Скульптор Н. А. Андреев создал здесь памятники Н.В. Гоголю, А. И. Герцену, А. Н. Островскому, а также серию памятников В.И. Ленину.
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