https://ria.ru/20230504/kompleks-1869512338.html

Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги

Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги - РИА Новости, 04.05.2023

Ефимов: комплекс зданий XIX века в Большом Афанасьевском выставлен на торги

Столичные власти выставили на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год" комплекс зданий конца XIX века в Большом Афанасьевском переулке, сообщил... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:10

2023-05-04T10:10

2023-05-04T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Столичные власти выставили на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год" комплекс зданий конца XIX века в Большом Афанасьевском переулке, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город выставил на торги объект культурного наследия "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах", представляющий собой комплекс из трех зданий площадью более 800 квадратных метров. Победитель торгов в течение пяти лет должен отреставрировать объект, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды и использовать его по своему усмотрению в течение 49 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В департаменте городского имущества уточнили, что три строения объединены в единый архитектурный ансамбль: двухэтажный дом площадью 411 квадратных метров и два одноэтажных площадью 212 и 190 квадратных метров. Комплекс расположен между улицей Арбат и переулком Сивцев Вражек.Отмечается, что, согласно требованиям законодательства, после проведения работ на объекте культурного наследия должен быть сохранен его исторический облик. В помещениях могут быть в дальнейшем размещены офисы, кафе или медицинский центр.Объект культурного наследия был построен в 1894 году. Скульптор Н. А. Андреев создал здесь памятники Н.В. Гоголю, А. И. Герцену, А. Н. Островскому, а также серию памятников В.И. Ленину.

https://ria.ru/20230430/nedvizhimost-1868600445.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва