https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869742615.html

На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании Коломойского

На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании Коломойского - РИА Новости, 04.05.2023

На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании Коломойского

На Украине повторно арестованы корпоративные права нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:59

2023-05-04T17:59

2023-05-04T17:59

украина

игорь коломойский

киев

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине повторно арестованы корпоративные права нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, сообщили в четверг в офисе генерального прокурора. Ранее в четверг украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что Печерский районный суд Киева снял арест с акций УНБ. "По ходатайству офиса генерального прокурора 4 мая 2023 года повторно арестованы корпоративные права компании "Укрнефтебурение", которая с товариществами "Сахалинское", "Сириус-1" и "Ист Юроуп Петролеум" противоправно присвоили недра Сахалинского нефтегазового месторождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что корпоративные права снова переданы в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Краснокутском районе Харьковской области - крупнейшее на Украине. Оно было открыто в 1981 году, извлекаемые запасы газа составляют 15 миллиардов кубометров, газоконденсата - 1,7 миллиона тонн, нефти - 1,7 миллиона тонн. Их стоимость в нынешних ценах оценивается приблизительно в 5,5 миллиарда долларов. При этом годовой объем добычи газа в стране - 20 миллиардов кубометров, нефти - четыре миллиона тонн.

https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html

https://ria.ru/20230502/aktivy-1869103179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, игорь коломойский, киев, в мире