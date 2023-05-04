На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании Коломойского
На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании "Укрнефтебурение" Коломойского
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. На Украине повторно арестованы корпоративные права нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, сообщили в четверг в офисе генерального прокурора.
Ранее в четверг украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что Печерский районный суд Киева снял арест с акций УНБ.
"По ходатайству офиса генерального прокурора 4 мая 2023 года повторно арестованы корпоративные права компании "Укрнефтебурение", которая с товариществами "Сахалинское", "Сириус-1" и "Ист Юроуп Петролеум" противоправно присвоили недра Сахалинского нефтегазового месторождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что корпоративные права снова переданы в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Краснокутском районе Харьковской области - крупнейшее на Украине. Оно было открыто в 1981 году, извлекаемые запасы газа составляют 15 миллиардов кубометров, газоконденсата - 1,7 миллиона тонн, нефти - 1,7 миллиона тонн. Их стоимость в нынешних ценах оценивается приблизительно в 5,5 миллиарда долларов. При этом годовой объем добычи газа в стране - 20 миллиардов кубометров, нефти - четыре миллиона тонн.