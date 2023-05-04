https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869673157.html
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского - РИА Новости, 04.05.2023
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского
Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:36
2023-05-04T14:36
2023-05-04T14:36
украина
киев
в мире
игорь коломойский
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Ранее "Экономическая правда" сообщала, что компания "Укрнафта" хочет получить в управление арестованную УНБ. "Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров", - говорится в сообщении издания со ссылкой на постановление суда, которое есть в его распоряжении. Уточняется, что постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. В апреле украинское издание "Цензор.net" сообщило, что нефтегазодобывающая компания "Укрнефтебурение" была передана в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). "Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, в мире, игорь коломойский
Украина, Киев, В мире, Игорь Коломойский
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании "Укрнефтебурение" Коломойского