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Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского - РИА Новости, 04.05.2023
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14:36 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869673157.html
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского - РИА Новости, 04.05.2023
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского
Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:36
2023-05-04T14:36
украина
киев
в мире
игорь коломойский
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, сообщает украинское издание "Экономическая правда". Ранее "Экономическая правда" сообщала, что компания "Укрнафта" хочет получить в управление арестованную УНБ. "Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров", - говорится в сообщении издания со ссылкой на постановление суда, которое есть в его распоряжении. Уточняется, что постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. В апреле украинское издание "Цензор.net" сообщило, что нефтегазодобывающая компания "Укрнефтебурение" была передана в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). "Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html
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украина, киев, в мире, игорь коломойский
Украина, Киев, В мире, Игорь Коломойский
Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании Коломойского

Киевский суд снял арест с акций нефтегазовой компании "Укрнефтебурение" Коломойского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций нефтегазодобывающей компании "Укрнефтебурение" (УНБ), принадлежащей бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнерам, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
Ранее "Экономическая правда" сообщала, что компания "Укрнафта" хочет получить в управление арестованную УНБ.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады
Вчера, 11:23
"Печерский районный суд Киева суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров", - говорится в сообщении издания со ссылкой на постановление суда, которое есть в его распоряжении.
Уточняется, что постановление следственного судьи обжалованию не подлежит.
В апреле украинское издание "Цензор.net" сообщило, что нефтегазодобывающая компания "Укрнефтебурение" была передана в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
"Укрнафта" - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, на ее балансе находятся около 1,8 тысячи нефтяных и порядка 150 газовых скважин. "Укртатнафта" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в стране.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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2 мая, 11:51
 
УкраинаКиевВ миреИгорь Коломойский
 
 
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