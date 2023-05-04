https://ria.ru/20230504/kishinev-1869564089.html
В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев
В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев - РИА Новости, 04.05.2023
В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев
Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура проводят обыски у сотрудников мэрии Кишинева по делу о хищении полученных из-за рубежа... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:32
2023-05-04T09:32
2023-05-04T09:32
кишинев
украина
молдавия
ион чебан
в мире
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура проводят обыски у сотрудников мэрии Кишинева по делу о хищении полученных из-за рубежа средств для беженцев с Украины, сообщила глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински. "Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НЦБК) и антикоррупционной прокуратуры проводят обыски по делу о хищении иностранных средств, предназначенных для беженцев. Мы находимся по нескольким адресам в столице, в том числе у чиновников из Главного управления медицинской и социальной помощи Кишинева", - сообщила Старински журналистам. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что это попытка "очернить" его лично и его команду, он уверен, что за обысками стоят "преднамеренные отчаянные действия партии "Действие и солидарность". "Люди в масках пришли сегодня к главе Управления здравоохранения Борису Гылкэ и к другим сотрудникам, потому что сегодня мэрия Кишинева организует крупнейший социальный форум, и это не нравится властям, потому что многие гости приезжают из-за рубежа. Около 100 спикеров и гостей из 30 стран… Им не удалось добраться до моей семьи, поэтому они взялись за моих коллег", - написал Чебан в Telegram-канале. Ранее мэр Кишинева сообщал, что к нему и его близким могут нагрянуть с обысками, поскольку столичный градоначальник критикует власти и правящую партию "Действие и солидарность". Мэр Кишинева неоднократно обвинял центральные власти в блокировании работы столичной администрации. Он призывал правящую партию отчитаться о расходовании грантов и кредитов, полученных из-за рубежа в последнее время. В Молдавии осенью этого года пройдут местные выборы. Чебан будет баллотироваться на второй срок, по данным соцопросов, он является одним из наиболее вероятных кандидатов в мэры Кишинева.
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868431377.html
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868351444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, украина, молдавия, ион чебан, в мире
Кишинев, Украина, Молдавия, Ион Чебан, В мире
В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев
Прокуроры проводят обыски в мэрии Кишинева по делу о хищении средств для беженцев
КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура проводят обыски у сотрудников мэрии Кишинева по делу о хищении полученных из-за рубежа средств для беженцев с Украины, сообщила глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински.
"Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НЦБК) и антикоррупционной прокуратуры проводят обыски по делу о хищении иностранных средств, предназначенных для беженцев. Мы находимся по нескольким адресам в столице, в том числе у чиновников из Главного управления медицинской и социальной помощи Кишинева", - сообщила Старински журналистам.
Мэр Кишинева Ион Чебан
считает, что это попытка "очернить" его лично и его команду, он уверен, что за обысками стоят "преднамеренные отчаянные действия партии "Действие и солидарность".
"Люди в масках пришли сегодня к главе Управления здравоохранения Борису Гылкэ и к другим сотрудникам, потому что сегодня мэрия Кишинева организует крупнейший социальный форум, и это не нравится властям, потому что многие гости приезжают из-за рубежа. Около 100 спикеров и гостей из 30 стран… Им не удалось добраться до моей семьи, поэтому они взялись за моих коллег", - написал Чебан в Telegram-канале.
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Ранее мэр Кишинева сообщал, что к нему и его близким могут нагрянуть с обысками, поскольку столичный градоначальник критикует власти и правящую партию "Действие и солидарность". Мэр Кишинева неоднократно обвинял центральные власти в блокировании работы столичной администрации. Он призывал правящую партию отчитаться о расходовании грантов и кредитов, полученных из-за рубежа в последнее время.
В Молдавии
осенью этого года пройдут местные выборы. Чебан будет баллотироваться на второй срок, по данным соцопросов, он является одним из наиболее вероятных кандидатов в мэры Кишинева.
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