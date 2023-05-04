https://ria.ru/20230504/kishinev-1869564089.html

В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев

В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев - РИА Новости, 04.05.2023

В мэрии Кишинева проходят обыски по делу о хищении средств для беженцев

Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура проводят обыски у сотрудников мэрии Кишинева по делу о хищении полученных из-за рубежа... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:32

2023-05-04T09:32

2023-05-04T09:32

кишинев

украина

молдавия

ион чебан

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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Национальный антикоррупционный центр и антикоррупционная прокуратура проводят обыски у сотрудников мэрии Кишинева по делу о хищении полученных из-за рубежа средств для беженцев с Украины, сообщила глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински. "Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НЦБК) и антикоррупционной прокуратуры проводят обыски по делу о хищении иностранных средств, предназначенных для беженцев. Мы находимся по нескольким адресам в столице, в том числе у чиновников из Главного управления медицинской и социальной помощи Кишинева", - сообщила Старински журналистам. Мэр Кишинева Ион Чебан считает, что это попытка "очернить" его лично и его команду, он уверен, что за обысками стоят "преднамеренные отчаянные действия партии "Действие и солидарность". "Люди в масках пришли сегодня к главе Управления здравоохранения Борису Гылкэ и к другим сотрудникам, потому что сегодня мэрия Кишинева организует крупнейший социальный форум, и это не нравится властям, потому что многие гости приезжают из-за рубежа. Около 100 спикеров и гостей из 30 стран… Им не удалось добраться до моей семьи, поэтому они взялись за моих коллег", - написал Чебан в Telegram-канале. Ранее мэр Кишинева сообщал, что к нему и его близким могут нагрянуть с обысками, поскольку столичный градоначальник критикует власти и правящую партию "Действие и солидарность". Мэр Кишинева неоднократно обвинял центральные власти в блокировании работы столичной администрации. Он призывал правящую партию отчитаться о расходовании грантов и кредитов, полученных из-за рубежа в последнее время. В Молдавии осенью этого года пройдут местные выборы. Чебан будет баллотироваться на второй срок, по данным соцопросов, он является одним из наиболее вероятных кандидатов в мэры Кишинева.

https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868431377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кишинев, украина, молдавия, ион чебан, в мире