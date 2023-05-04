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ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 04.05.2023 (обновлено: 14:22 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/khranilische-1869667240.html
ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом
ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом - РИА Новости, 04.05.2023
ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом
Российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:20
2023-05-04T14:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html
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россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом

Минобороны: ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", - говорится в сводке военного ведомства.
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