https://ria.ru/20230504/khranilische-1869667240.html

ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом

ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом - РИА Новости, 04.05.2023

ВС России уничтожили украинское хранилище топлива под Кировоградом

Российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:20

2023-05-04T14:20

2023-05-04T14:22

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные в районе Кировограда уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869630883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире