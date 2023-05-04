https://ria.ru/20230504/kazanforum-1869590743.html
На KazanForum обсудят возрастающую роль женщин в современном бизнесе
На KazanForum обсудят возрастающую роль женщин в современном бизнесе - РИА Новости, 04.05.2023
На KazanForum обсудят возрастающую роль женщин в современном бизнесе
В рамках трека "Женский взгляд" на XIV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдут сессии, касающиеся тем семьи и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:01
2023-05-04T11:01
2023-05-04T11:01
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В рамках трека "Женский взгляд" на XIV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдут сессии, касающиеся тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам Шариата, а также благотворительности, сообщает пресс-служба форума.Кроме того, на форуме состоится презентация двух премий "Halal business women" и "Halal charity women", которые будут учреждены с целью поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде.На сессии "Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса" ведущие представительницы данной сферы поделятся опытом управления бизнесом, а также расскажут участникам о своих успешных бизнес-кейсах, основных проблемах и их решениях. В сессии примут участие гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, президент Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи, глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева и другие.Представительницы fashion-индустрии исламского мира на площадке "Тренды исламской моды 2023" мира обсудят перспективы развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах."В современных условиях особенно важным является развитие международного сотрудничества между женщинами России и исламских стран в различных сферах жизни общества", – цитирует пресс-служба руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230501/kazanforum-1868974874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Организация исламского сотрудничества
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В рамках трека "Женский взгляд" на XIV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" пройдут сессии, касающиеся тем семьи и бизнеса, красоты и здоровья по стандартам Шариата, а также благотворительности, сообщает пресс-служба форума.
Кроме того, на форуме состоится презентация двух премий "Halal business women" и "Halal charity women", которые будут учреждены с целью поддержки и повышения роли, статуса и авторитета женщин в бизнес-среде.
На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС
На сессии "Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса" ведущие представительницы данной сферы поделятся опытом управления бизнесом, а также расскажут участникам о своих успешных бизнес-кейсах, основных проблемах и их решениях. В сессии примут участие гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
, президент Совета женщин-предпринимателей ОАЭ
Фарида Аль-Авадхи, глава правления Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане
Сакина Бабаева и другие.
Представительницы fashion-индустрии исламского мира на площадке "Тренды исламской моды 2023" мира обсудят перспективы развития производства и пошива одежды для мусульманских женщин в исламских странах.
"В современных условиях особенно важным является развитие международного сотрудничества между женщинами России
и исламских стран в различных сферах жизни общества", – цитирует пресс-служба руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину
.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества
. Указом президента РФ Владимира Путина
с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани
18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.