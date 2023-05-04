https://ria.ru/20230504/kavkaz-1869570104.html

ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа

ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа - РИА Новости, 04.05.2023

ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа

ПСБ и АО "Кавказ.РФ" в рамках Кавказской инвестиционной выставки заключили два соглашения, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:53

2023-05-04T09:53

2023-05-04T09:53

псб (банк псб)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ПСБ и АО "Кавказ.РФ" в рамках Кавказской инвестиционной выставки заключили два соглашения, сообщает пресс-служба банка.Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере было заключено с целью реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа стратегически значимых инвестпроектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Подписание документа призвано, в частности, развивать взаимовыгодное сотрудничество в направлении финансирования инвестпроектов в Северо-Кавказском федеральном округе.Как отмечается в сообщении, в рамках второго соглашения ПСБ и "Кавказ.РФ" договорились о строительстве пятизвездочного отеля в Нальчике, которое было инициировано компанией "Санаторий Терек". Общий объем инвестиций в проект превысит 860 миллионов рублей. Открытие отеля, рассчитанного на единовременное комфортное проживание 147 человек, запланировано на конец 2024 года.Он добавил, что, обладая обширной экспертизой в финансировании строительства объектов инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, банк выступит надежным партнером "Кавказ.РФ" в создании инвестиционно-привлекательной среды макрорегиона."Миссия "Кавказ.РФ" - создавать условия для социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа за счет эффективного управления особыми экономическими зонами и выстраивания обоюдовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом. Одна из наших ключевых целей - содействие реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие территорий с преференциальными режимами, ведения предпринимательской деятельности, повышение инфраструктурной обеспеченности и эффективности использования природных ресурсов. Уверены, что в партнерстве с ПСБ мы решим стратегические задачи развития Северного Кавказа", - сказал гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.Кавказская инвестиционная выставка в Минеральных Водах стартовала 2 мая. Основной темой выставки является инвестиционный потенциал Северного Кавказа.

https://ria.ru/20230421/donetsk-1866902001.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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