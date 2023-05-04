https://ria.ru/20230504/kavkaz-1869570104.html
ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа
ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа - РИА Новости, 04.05.2023
ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа
ПСБ и АО "Кавказ.РФ" в рамках Кавказской инвестиционной выставки заключили два соглашения, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:53
2023-05-04T09:53
2023-05-04T09:53
псб (банк псб)
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ПСБ и АО "Кавказ.РФ" в рамках Кавказской инвестиционной выставки заключили два соглашения, сообщает пресс-служба банка.Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере было заключено с целью реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа стратегически значимых инвестпроектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Подписание документа призвано, в частности, развивать взаимовыгодное сотрудничество в направлении финансирования инвестпроектов в Северо-Кавказском федеральном округе.Как отмечается в сообщении, в рамках второго соглашения ПСБ и "Кавказ.РФ" договорились о строительстве пятизвездочного отеля в Нальчике, которое было инициировано компанией "Санаторий Терек". Общий объем инвестиций в проект превысит 860 миллионов рублей. Открытие отеля, рассчитанного на единовременное комфортное проживание 147 человек, запланировано на конец 2024 года.Он добавил, что, обладая обширной экспертизой в финансировании строительства объектов инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, банк выступит надежным партнером "Кавказ.РФ" в создании инвестиционно-привлекательной среды макрорегиона."Миссия "Кавказ.РФ" - создавать условия для социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа за счет эффективного управления особыми экономическими зонами и выстраивания обоюдовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом. Одна из наших ключевых целей - содействие реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие территорий с преференциальными режимами, ведения предпринимательской деятельности, повышение инфраструктурной обеспеченности и эффективности использования природных ресурсов. Уверены, что в партнерстве с ПСБ мы решим стратегические задачи развития Северного Кавказа", - сказал гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.Кавказская инвестиционная выставка в Минеральных Водах стартовала 2 мая. Основной темой выставки является инвестиционный потенциал Северного Кавказа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
ПСБ и "Кавказ.РФ" будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа
ПСБ и "Кавказ.РФ" заключили соглашение о развитии инвестпотенциала Северного Кавказа
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. ПСБ и АО "Кавказ.РФ" в рамках Кавказской инвестиционной выставки заключили два соглашения, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере было заключено с целью реализации на территории Северо-Кавказского федерального округа стратегически значимых инвестпроектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Подписание документа призвано, в частности, развивать взаимовыгодное сотрудничество в направлении финансирования инвестпроектов в Северо-Кавказском федеральном округе.
Как отмечается в сообщении, в рамках второго соглашения ПСБ и "Кавказ.РФ" договорились о строительстве пятизвездочного отеля в Нальчике, которое было инициировано компанией "Санаторий Терек". Общий объем инвестиций в проект превысит 860 миллионов рублей. Открытие отеля, рассчитанного на единовременное комфортное проживание 147 человек, запланировано на конец 2024 года.
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"Кавказ богат привлекательными туристическими и природными объектами, а развитие внутреннего туризма сейчас – один из важнейших факторов роста экономического потенциала как самого региона, так и страны в целом. ПСБ заинтересован в повышении уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, в социально-экономическом развитии регионов СКФО и улучшении качества жизни населения", - цитирует пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.
Он добавил, что, обладая обширной экспертизой в финансировании строительства объектов инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, банк выступит надежным партнером "Кавказ.РФ" в создании инвестиционно-привлекательной среды макрорегиона.
"Миссия "Кавказ.РФ" - создавать условия для социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа за счет эффективного управления особыми экономическими зонами и выстраивания обоюдовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом. Одна из наших ключевых целей - содействие реализации инвестиционных проектов, в том числе направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие территорий с преференциальными режимами, ведения предпринимательской деятельности, повышение инфраструктурной обеспеченности и эффективности использования природных ресурсов. Уверены, что в партнерстве с ПСБ мы решим стратегические задачи развития Северного Кавказа", - сказал гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.
Кавказская инвестиционная выставка в Минеральных Водах стартовала 2 мая. Основной темой выставки является инвестиционный потенциал Северного Кавказа.
В Донецке появились терминалы Промсвязьбанка