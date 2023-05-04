https://ria.ru/20230504/kakhovka-1869553108.html
В результате украинского обстрела Новая Каховка и ближайшие села обесточены
В результате украинского обстрела Новая Каховка и ближайшие села обесточены - РИА Новости, 04.05.2023
В результате украинского обстрела Новая Каховка и ближайшие села обесточены
Город Новая Каховка и прилегающие села в Херсонской области обесточены из-за непрекращающихся украинских обстрелов, ремонтные работы откладываются, сообщает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T07:56
2023-05-04T07:56
2023-05-04T08:11
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Город Новая Каховка и прилегающие села в Херсонской области обесточены из-за непрекращающихся украинских обстрелов, ремонтные работы откладываются, сообщает пресс-служба городской администрации."В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населенные пункты Новокаховского городского округа", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских военных, по данным властей, ремонтные работы откладываются.Ранее, в конце апреля, Новая Каховка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, были повреждены городская электроподстанция и линии электропередач. Власти призвали горожан запастись питьевой водой.
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
В результате украинского обстрела Новая Каховка и ближайшие села обесточены
В результате украинского обстрела Новая Каховка и прилегающие к ней села обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости.
Город Новая Каховка и прилегающие села в Херсонской области обесточены из-за непрекращающихся украинских обстрелов, ремонтные работы откладываются, сообщает
пресс-служба городской администрации.
"В связи с повреждениями на линии 35 кВт без электроснабжения вновь остались все населенные пункты Новокаховского городского округа", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.
В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны украинских военных, по данным властей, ремонтные работы откладываются.
Ранее, в конце апреля, Новая Каховка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, были повреждены городская электроподстанция и линии электропередач. Власти призвали горожан запастись питьевой водой.
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