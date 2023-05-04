https://ria.ru/20230504/izbienie-1869612168.html

В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку

В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку - РИА Новости, 04.05.2023

В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку

Полиция выясняет обстоятельства избиения раздетой девушки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:53

2023-05-04T11:53

2023-05-04T13:37

происшествия

уфа

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика башкортостан

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УФА, 4 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства избиения раздетой девушки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.В телеграм-канале телепрограммы "Честно говоря" появилось видео инцидента. На кадрах женщина за волосы вытаскивает из подъезда голую девушку и несколько раз бьет ее ногами по голове. Избивая лежащую на земле оппонентку, женщина спрашивает, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Очевидцами стали две девушки, вышедшие из дома, но они не пытаются остановить разъяренную женщину. Конфликт произошел в Уфе, во дворе одного из жилых домов на улице Бабушкина.

https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html

уфа

россия

республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, уфа, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан