https://ria.ru/20230504/izbienie-1869612168.html
В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку
В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку - РИА Новости, 04.05.2023
В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку
Полиция выясняет обстоятельства избиения раздетой девушки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:53
2023-05-04T11:53
2023-05-04T13:37
происшествия
уфа
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика башкортостан
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УФА, 4 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства избиения раздетой девушки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.В телеграм-канале телепрограммы "Честно говоря" появилось видео инцидента. На кадрах женщина за волосы вытаскивает из подъезда голую девушку и несколько раз бьет ее ногами по голове. Избивая лежащую на земле оппонентку, женщина спрашивает, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Очевидцами стали две девушки, вышедшие из дома, но они не пытаются остановить разъяренную женщину. Конфликт произошел в Уфе, во дворе одного из жилых домов на улице Бабушкина.
https://ria.ru/20230423/izbienie-1867203505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Башкортостан
В Уфе женщина прилюдно избила голую девушку
Полиция в Уфе выясняет причину прилюдного избиения голой девушки женщиной во дворе дома
УФА, 4 мая — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства избиения раздетой девушки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
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"В отделение полиции № 7 поступило сообщение о драке, на место прибыли правоохранители. Лиц, участвовавших в драке, установили. В настоящее время идет полицейская проверка, также устанавливают причину конфликта", — сказал собеседник агентства.
В телеграм-канале телепрограммы "Честно говоря" появилось видео инцидента. На кадрах женщина за волосы вытаскивает из подъезда голую девушку и несколько раз бьет ее ногами по голове. Избивая лежащую на земле оппонентку, женщина спрашивает, не стыдно ли ей спать с чужим мужем. Очевидцами стали две девушки, вышедшие из дома, но они не пытаются остановить разъяренную женщину.
Конфликт произошел в Уфе, во дворе одного из жилых домов на улице Бабушкина.
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