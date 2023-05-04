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Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра - РИА Новости, 04.05.2023
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16:38 04.05.2023 (обновлено: 18:01 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/italiya-1869708659.html
Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра
Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра - РИА Новости, 04.05.2023
Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра
Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил поездку в Париж после критики французского руководства в адрес премьера Джорджи Мелони. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:38
2023-05-04T18:01
в мире
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антонио таяни
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РИМ, 4 мая — РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил поездку в Париж после критики французского руководства в адрес премьера Джорджи Мелони.Итальянский министр должен был поехать в столицу соседней страны в четверг вечером и встретиться с французской коллегой Катрин Колонна.Сегодня глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Мелони не способна решить проблему нелегальной миграции, указав на серьезный проблемы Италии в этой сфере.Кроме того, министр подчеркивал, что поддерживает экспериментальную миссию Франции по усилению миграционного контроля непосредственно на границе с Италией. Для этого нужен закон об иммиграции: "быстрый и жесткий", пояснил Дарманен.Предыдущий дипломатический кризис между Римом и Парижем произошел в ноябре из-за судна Ocean Viking. Оно принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая спасает мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Более двух недель корабль с 230 мигрантами на борту дрейфовал в море, ожидая разрешения на прибытие в европейский порт. Итальянские власти отказались принять их, отметив, что вопрос размещения беженцев должен решаться в общеевропейском формате с солидарным подходом.Дарманен позднее сообщил, что власти Франции в порядке исключения разрешают этому судну зайти в порт Тулона. Мелони заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты.
https://ria.ru/20221112/meloni-1831036691.html
https://ria.ru/20230503/kritika-1869300264.html
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в мире, франция, мид италии, италия, париж, джорджа мелони, антонио таяни, жеральд дарманен
В мире, Франция, МИД Италии, Италия, Париж, Джорджа Мелони, Антонио Таяни, Жеральд Дарманен
Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра

Глава МИД Италии отменил визит во Францию после критики в адрес премьера Мелони

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 4 мая — РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил поездку в Париж после критики французского руководства в адрес премьера Джорджи Мелони.
«

"Я не поеду в Париж на запланированную встречу с (главой МИД Франции. — Прим. ред.) Колонна. Оскорбления в адрес правительства и Италии неприемлемы. Это не тот дух, в котором следует решать общеевропейские проблемы", — написал он в Twitter.

Итальянский министр должен был поехать в столицу соседней страны в четверг вечером и встретиться с французской коллегой Катрин Колонна.
Сегодня глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Мелони не способна решить проблему нелегальной миграции, указав на серьезный проблемы Италии в этой сфере.
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Кроме того, министр подчеркивал, что поддерживает экспериментальную миссию Франции по усилению миграционного контроля непосредственно на границе с Италией. Для этого нужен закон об иммиграции: "быстрый и жесткий", пояснил Дарманен.
Предыдущий дипломатический кризис между Римом и Парижем произошел в ноябре из-за судна Ocean Viking. Оно принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая спасает мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Более двух недель корабль с 230 мигрантами на борту дрейфовал в море, ожидая разрешения на прибытие в европейский порт. Итальянские власти отказались принять их, отметив, что вопрос размещения беженцев должен решаться в общеевропейском формате с солидарным подходом.
Дарманен позднее сообщил, что власти Франции в порядке исключения разрешают этому судну зайти в порт Тулона. Мелони заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты.
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В миреФранцияМИД ИталииИталияПарижДжорджа МелониАнтонио ТаяниЖеральд Дарманен
 
 
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