https://ria.ru/20230504/italiya-1869708659.html

Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра

Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра - РИА Новости, 04.05.2023

Глава МИД Италии отменил визит в Париж после слов французского министра

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил поездку в Париж после критики французского руководства в адрес премьера Джорджи Мелони. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:38

2023-05-04T16:38

2023-05-04T18:01

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РИМ, 4 мая — РИА Новости. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни отменил поездку в Париж после критики французского руководства в адрес премьера Джорджи Мелони.Итальянский министр должен был поехать в столицу соседней страны в четверг вечером и встретиться с французской коллегой Катрин Колонна.Сегодня глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Мелони не способна решить проблему нелегальной миграции, указав на серьезный проблемы Италии в этой сфере.Кроме того, министр подчеркивал, что поддерживает экспериментальную миссию Франции по усилению миграционного контроля непосредственно на границе с Италией. Для этого нужен закон об иммиграции: "быстрый и жесткий", пояснил Дарманен.Предыдущий дипломатический кризис между Римом и Парижем произошел в ноябре из-за судна Ocean Viking. Оно принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая спасает мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Более двух недель корабль с 230 мигрантами на борту дрейфовал в море, ожидая разрешения на прибытие в европейский порт. Итальянские власти отказались принять их, отметив, что вопрос размещения беженцев должен решаться в общеевропейском формате с солидарным подходом.Дарманен позднее сообщил, что власти Франции в порядке исключения разрешают этому судну зайти в порт Тулона. Мелони заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором мигранты прибывают по Средиземному морю преимущественно в итальянские порты.

https://ria.ru/20221112/meloni-1831036691.html

https://ria.ru/20230503/kritika-1869300264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, мид италии, италия, париж, джорджа мелони, антонио таяни, жеральд дарманен