https://ria.ru/20230504/istochnik-1869715337.html
В Забайкалье проверят объявление на "Авито" о продаже земли с источником
В Забайкалье проверят объявление на "Авито" о продаже земли с источником - РИА Новости, 04.05.2023
В Забайкалье проверят объявление на "Авито" о продаже земли с источником
Жители поселка Смоленка Читинского района Забайкалья обнаружили на сайте "Авито" объявление о продаже земли с источником "Чистый ключ", где они берут воду,... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:54
2023-05-04T16:54
2023-05-04T16:54
происшествия
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читинский район
авито
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 4 мая - РИА Новости. Жители поселка Смоленка Читинского района Забайкалья обнаружили на сайте "Авито" объявление о продаже земли с источником "Чистый ключ", где они берут воду, после их жалобы Народный фронт обратился в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. Согласно данным в объявлении, участок с ключом продают за 29 миллионов рублей. "Жители Читы пожаловались нам на продажу земельного участка, на котором расположен источник "Чистый ключ". Объявление о продаже появилось на сайте "Авито". Источник пользуется популярностью у жителей Читы, многие ездят сюда за водой уже 20 лет и опасаются, что доступ к источнику закроют", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность владения и продажи земельного участка. "Ведомство выяснило, что более 10 лет назад администрация сельского поселения "Смоленское" незаконно заключила договор купли-продажи земельного участка с находящимся на нем водным объектом. А теперь спустя много лет новый собственник продает ценную землю через сервис объявлений", - отметили в пресс-службе. По данным фронта, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка между администрацией и частным лицом.
https://ria.ru/20230111/berloga-1844126838.html
https://ria.ru/20230410/dtp-1864132648.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, чита, читинский район, авито, россия, забайкальский край
Происшествия, Чита, Читинский район, Авито, Россия, Забайкальский край
В Забайкалье проверят объявление на "Авито" о продаже земли с источником
Жители забайкальского поселка Смоленка пожаловались на объявление о продаже земли с ключом
ЧИТА, 4 мая - РИА Новости. Жители поселка Смоленка Читинского района Забайкалья обнаружили на сайте "Авито" объявление о продаже земли с источником "Чистый ключ", где они берут воду, после их жалобы Народный фронт обратился в прокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
Согласно данным в объявлении, участок с ключом продают за 29 миллионов рублей.
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"Жители Читы
пожаловались нам на продажу земельного участка, на котором расположен источник "Чистый ключ". Объявление о продаже появилось на сайте "Авито". Источник пользуется популярностью у жителей Читы, многие ездят сюда за водой уже 20 лет и опасаются, что доступ к источнику закроют", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность владения и продажи земельного участка.
"Ведомство выяснило, что более 10 лет назад администрация сельского поселения "Смоленское" незаконно заключила договор купли-продажи земельного участка с находящимся на нем водным объектом. А теперь спустя много лет новый собственник продает ценную землю через сервис объявлений", - отметили в пресс-службе.
По данным фронта, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка между администрацией и частным лицом.
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