https://ria.ru/20230504/inflyatsiya-1869759457.html

Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19 процента

Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19 процента - РИА Новости, 04.05.2023

Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19 процента

Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,18%, сообщил в четверг Росстат. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:11

2023-05-04T19:11

2023-05-04T19:11

инфляция

продукты

цены

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,19%, с начала года цены выросли на 2,18%, сообщил в четверг Росстат. "За период с 25 апреля по 2 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала мая - 100,05%, с начала года - 102,18%", - говорится в документе. За отчетный период цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8%. В том числе огурцы подешевели на 8%, помидоры - на 4,4%, свекла - на 0,4%. При этом капуста подорожала на 14,5%, лук - на 10,5%, морковь - на 4,7%, яблоки - на 0,7%, бананы - на 0,2%, картофель - на 0,1%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца - на 1%, гречка - на 0,57%, пшено - на 0,35%, творог и стерилизованное молоко - на 0,2%. Также снизились цены на соль, овощные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, сметану и чай - на 0,1%. Цены на сыры не изменились. Подорожали 19 наименований продуктов, сильнее всего баранина, - в среднем на 2,1%. Следом идут сахар - рост на 0,87%, мясо кур - на 0,8%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,7%, вареная колбаса и рис - на 0,46%. Кроме того, выросла цена на рыбу - на 0,4%; мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, мука стали дороже на 0,3%, говядина, свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,2%, сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, ржаной хлеб - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на спички и туалетное мыло - на 0,3%, на пеленки для новорожденных - на 0,28%, хозяйственное мыло - на 0,22%, зубные щетки и стиральный порошок - на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на детские подгузники - на 0,3%, туалетную бумагу - на 0,1%. Росстат также зафиксировал снижение цен на кроссовки для взрослых - на 0,3%, детские джинсы и футболки - на 0,2%, детские кроссовки и шампуни - на 0,1%. Телевизоры за период с 25 апреля по 2 мая подешевели на 0,22%, электропылесосы - на 0,03%, а смартфоны, наоборот, подорожали - на 2,62%. Стоимость нового отечественного автомобиля также выросла - на 1,26%, иностранного - на 0,1%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,16%, на дизельное топливо практически не изменились. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 0,21%. Росстат за период с 25 апреля по 2 мая зарегистрировал рост цен на мазь "Левомеколь" - на 0,54%, аллохол - на 0,21%, отечественный анальгин и поливитамины - на 0,2%. При этом такие препараты, как противовирусный "Эргоферон", комбинированные анальгетики, корвалол и другие - подешевели.

https://ria.ru/20230504/stavka-1869546859.html

https://ria.ru/20230503/napitki-1869299302.html

https://ria.ru/20230501/seledka-1868638150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, продукты, цены, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)