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Корпорация МСП: господдержка промышленных МСП в СКФО выросла на треть - РИА Новости, 04.05.2023
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10:00 04.05.2023
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Корпорация МСП: господдержка промышленных МСП в СКФО выросла на треть
Корпорация МСП: господдержка промышленных МСП в СКФО выросла на треть - РИА Новости, 04.05.2023
Корпорация МСП: господдержка промышленных МСП в СКФО выросла на треть
Объем господдержки малого и среднего производственного бизнеса СКФО в 2022 году вырос почти на треть и достиг 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:00
2023-05-04T10:00
корпорация мсп
экономика
скфо
северо-кавказский федеральный округ
александр исаевич
андрей белоусов
ставропольский край
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объем господдержки малого и среднего производственного бизнеса СКФО в 2022 году вырос почти на треть и достиг 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Всего промышленные МСП региона в прошлом году получили около 300 кредитов, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее."По итогам 2022 года каждый четвертый рубль малому и среднему бизнесу СКФО выдан с государственной поддержкой. Всего малые и средние предприятия за год получили 1,3 тысячи кредитов на 21,6 миллиарда рублей. Существенный вклад в увеличение показателей внесла поддержка Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. За прошлый год 60% от объема и 57% от числа льготных кредитов было предоставлено в рамках НГС", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Глава КМСП уточнил, что более четырех пятых всего объема кредитов малые и средние предприятия получили в самом массовом сегменте кредитования - до 50 миллионов рублей."В этом сегменте малому и среднему бизнесу выдано 84% общего числа кредитов. Их суммарный объем составил 2,8 миллиарда рублей, 97% из них было выдано с господдержкой. Хорошо показали себя инструменты гарантийной поддержки и специальная программа инвестиционного кредитования с уникальными для рынка низкими ставками (2,5-5%). Из общего объема инвесткредитов (1,6 миллиарда рублей) более двух третей - кредиты с господдержкой", - сказал Исаевич.В настоящее время в промышленности Северо-Кавказского федерального округа работает 13,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Лидерами по числу таких компаний являются Ставропольский край (более 5,7 тысячи предприятий), Республика Дагестан (почти 2,7 тысячи), Кабардино-Балкарская Республика (свыше 1,3 тысячи).Поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, экономика, скфо, северо-кавказский федеральный округ, александр исаевич, андрей белоусов, ставропольский край
Корпорация МСП, Экономика, СКФО, Северо-Кавказский Федеральный округ, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Ставропольский край

Корпорация МСП: господдержка промышленных МСП в СКФО выросла на треть

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Объем господдержки малого и среднего производственного бизнеса СКФО в 2022 году вырос почти на треть и достиг 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Всего промышленные МСП региона в прошлом году получили около 300 кредитов, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее.
"По итогам 2022 года каждый четвертый рубль малому и среднему бизнесу СКФО выдан с государственной поддержкой. Всего малые и средние предприятия за год получили 1,3 тысячи кредитов на 21,6 миллиарда рублей. Существенный вклад в увеличение показателей внесла поддержка Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. За прошлый год 60% от объема и 57% от числа льготных кредитов было предоставлено в рамках НГС", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
Глава КМСП уточнил, что более четырех пятых всего объема кредитов малые и средние предприятия получили в самом массовом сегменте кредитования - до 50 миллионов рублей.
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"В этом сегменте малому и среднему бизнесу выдано 84% общего числа кредитов. Их суммарный объем составил 2,8 миллиарда рублей, 97% из них было выдано с господдержкой. Хорошо показали себя инструменты гарантийной поддержки и специальная программа инвестиционного кредитования с уникальными для рынка низкими ставками (2,5-5%). Из общего объема инвесткредитов (1,6 миллиарда рублей) более двух третей - кредиты с господдержкой", - сказал Исаевич.
В настоящее время в промышленности Северо-Кавказского федерального округа работает 13,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Лидерами по числу таких компаний являются Ставропольский край (более 5,7 тысячи предприятий), Республика Дагестан (почти 2,7 тысячи), Кабардино-Балкарская Республика (свыше 1,3 тысячи).
Поддержка субъектов МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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